Cô Michaela Benthaus cười rạng rỡ sau khi tàu đáp ảnh: Blue Origin

Cô Benthaus, kỹ sư người Đức 33 tuổi bị liệt hai chân trong một tai nạn khi đạp xe địa hình vùng núi cách đây 7 năm, đã trở thành người sử dụng xe lăn đầu tiên trên thế giới bay vào không gian, theo AFP hôm 21.12.

Chuyến bay của Hãng Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos đã chở theo cô và 5 hành khách khác rời bệ phóng ở phía Tây Texas (Mỹ). Đồng hành cùng cô là ông Hans Koenigsmann, cựu lãnh đạo SpaceX cũng sinh tại Đức, người tham gia tổ chức và cùng Blue Origin tài trợ cho chuyến đi của nữ kỹ sư. Giá vé không được công bố.

Người ngồi xe lăn đầu tiên vươn đến rìa không gian

Cô Benthaus phấn khích cho hay đã cười suốt chặng bay khi khoang tàu vũ trụ New Shepard vươn lên độ cao trên 105 km. Thậm chí cô còn còn thử xoay người lộn ngược ở rìa không gian.

"Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất", cô nói ngay sau khi hạ cánh.

Theo Blue Origin, hãng chỉ cần thực hiện một số điều chỉnh nhỏ để chở theo cô Benthaus. Lý do là tàu New Shepard được thiết kế chú trọng khả năng tiếp cận, "cho phép thêm nhiều đối tượng có thể tham gia so với các chuyến bay vũ trụ truyền thống", ông Jake Mills, kỹ sư huấn luyện các hành khách đợt này và hỗ trợ họ vào ngày khởi hành.

Trong số những du khách không gian trước đó của Blue Origin, có thể kể đến những người bị hạn chế vận động, khiếm thị hoặc khiếm thính, và cả những người trên 90 tuổi.

Để hỗ trợ cô Benthaus, Blue Origin đưa lên khoang tàu một một tấm ván chuyển bệnh nhân giúp cô di chuyển từ cửa khoang vào ghế ngồi. Sau khi tàu hạ cánh, một tấm thảm được trải ra để cô có thể đến được xe lăn để lại trên mặt đất vào thời điểm phóng.

Cô Benthaus hiện tham gia chương trình thực tập sinh sau đại học của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) tại Hà Lan.