Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Người ngồi xe lăn đầu tiên vươn đến rìa không gian

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
21/12/2025 08:02 GMT+7

Cô Michaela Benthaus, người Đức, đã lên đến độ cao hơn 105 km so với bề mặt trái đất trong chuyến bay kéo dài 10 phút của Hãng Blue Origin hôm 20.12.

Người ngồi xe lăn đầu tiên bay vào không gian cùng Blue Origin - Ảnh 1.

Cô Michaela Benthaus cười rạng rỡ sau khi tàu đáp

ảnh: Blue Origin

Cô Benthaus, kỹ sư người Đức 33 tuổi bị liệt hai chân trong một tai nạn khi đạp xe địa hình vùng núi cách đây 7 năm, đã trở thành người sử dụng xe lăn đầu tiên trên thế giới bay vào không gian, theo AFP hôm 21.12.

Chuyến bay của Hãng Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos đã chở theo cô và 5 hành khách khác rời bệ phóng ở phía Tây Texas (Mỹ). Đồng hành cùng cô là ông Hans Koenigsmann, cựu lãnh đạo SpaceX cũng sinh tại Đức, người tham gia tổ chức và cùng Blue Origin tài trợ cho chuyến đi của nữ kỹ sư. Giá vé không được công bố.

Người ngồi xe lăn đầu tiên vươn đến rìa không gian

Cô Benthaus phấn khích cho hay đã cười suốt chặng bay khi khoang tàu vũ trụ New Shepard vươn lên độ cao trên 105 km. Thậm chí cô còn còn thử xoay người lộn ngược ở rìa không gian.

"Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất", cô nói ngay sau khi hạ cánh.

Theo Blue Origin, hãng chỉ cần thực hiện một số điều chỉnh nhỏ để chở theo cô Benthaus. Lý do là tàu New Shepard được thiết kế chú trọng khả năng tiếp cận, "cho phép thêm nhiều đối tượng có thể tham gia so với các chuyến bay vũ trụ truyền thống", ông Jake Mills, kỹ sư huấn luyện các hành khách đợt này và hỗ trợ họ vào ngày khởi hành.

Trong số những du khách không gian trước đó của Blue Origin, có thể kể đến những người bị hạn chế vận động, khiếm thị hoặc khiếm thính, và cả những người trên 90 tuổi.

Để hỗ trợ cô Benthaus, Blue Origin đưa lên khoang tàu một một tấm ván chuyển bệnh nhân giúp cô di chuyển từ cửa khoang vào ghế ngồi. Sau khi tàu hạ cánh, một tấm thảm được trải ra để cô có thể đến được xe lăn để lại trên mặt đất vào thời điểm phóng.

Cô Benthaus hiện tham gia chương trình thực tập sinh sau đại học của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) tại Hà Lan.

Tin liên quan

Đã tìm ra tổ tiên duy nhất của mọi loài

Đã tìm ra tổ tiên duy nhất của mọi loài

Mọi sự sống trên trái đất đều bắt đầu từ một nơi nào đó trên trái đất, và từ một tổ tiên chung (gọi tắt LUCA), và thực tế này đúng với vạn vật, từ những vi khuẩn nhỏ nhất đến loài cá voi xanh khổng lồ.

Phát hiện cấu trúc khổng lồ bí ẩn nằm sâu bên dưới đảo Bermuda

Thời gian trôi nhanh hơn trên sao Hỏa, làm khó sứ mệnh đưa người tới

Khám phá thêm chủ đề

Blue Origin Xe lăn Bay vào không gian người khuyết tật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận