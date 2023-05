Người nhà bệnh nhân vật vã trong bệnh viện Hà Nội, dưới nắng nóng hầm hập

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 18.5, ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 C độ như: TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) 40,5 độ C, H.Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) 40 độ C, H.Tương Dương (tỉnh Nghệ An) 39,9 độ C, TP.Vinh ( tỉnh Nghệ An) 39,1 độ C.

Người dân tránh nắng dưới bóng cây tại Bệnh viện Bạch Mai ĐÌNH HUY

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại Hà Nội, lúc 13 giờ 30 cùng ngày, nhiệt độ trong không khí khoảng 38 - 39 độ C, nhiệt độ dưới mặt đường khoảng hơn 50 độ C. Tại Bệnh viện Bạch Mai (P.Phương Mai, Q.Đống Đa) hàng trăm người nhà bệnh nhân vật vã tìm cách để tránh nắng nóng. Dưới những gốc cây, bóng ô ở hành lang lối vào bệnh viện đều chật kín người. Mặc dù bệnh viện đã lắp đường ống phun sương làm mát, nhưng chưa đủ để chống lại nắng nóng những ngày này.

Ông Nguyễn Văn Hoàng cho biết từ tỉnh Yên Bái xuống Bệnh viện Bạch Mai để chăm sóc người nhà. Đúng vào đợt nắng nóng nên vất vả hơn. "Nắng nóng như thế này, buổi trưa ở đây không thể ngủ được, xung quanh tôi cũng có một số người nằm ra ghế nhưng họ cũng chỉ ngả lưng thôi, không ngủ được đâu", ông Hoàng nói.

Ông Hoàng chia sẻ thêm, buổi tối ông có thuê trọ ở bên ngoài để nghỉ, tuy nhiên với thời tiết như hiện tại, gần như cả đêm ông đều mất ngủ.

Ông Bái đưa mẹ đến khu vực có dây phun sương để tránh nắng nóng ĐÌNH HUY

Kéo xe lăn đưa mẹ già 93 tuổi đến giữa khu vực có ống nước phun sương cho đỡ nóng, ông Tường Duy Bái (65 tuổi, quê Yên Bái) nói: "Chỗ nào cũng nóng bức, nên tôi để mẹ ngồi ở đây may ra sẽ mát hơn. Chiều khám bệnh xong, chúng tôi sẽ về quê, chứ Hà Nội nắng nóng thế này, người già sợ không chịu được".

Rất đông người dân nằm ngồi dưới gốc cây. Bất kể chỗ nào có bóng râm là có người ngồi tránh nắng ĐÌNH HUY

Nhiều người tranh thủ nằm ngủ ĐÌNH HUY

Quạt tay là phương tiện được sử dụng nhiều nhất để giảm sự nóng bức ĐÌNH HUY

Một số khác trùm áo lên đầu ĐÌNH HUY

Khoảng 13 giờ 30, nhiệt độ trên mặt ghế tại Bệnh viện Bạch Mai khoảng 50 độ C ĐÌNH HUY

Nhiều người ngồi quanh một gốc cây ĐÌNH HUY

Hệ thống phun sương hoạt động liên tục nhưng tác dụng khống đáng là bao ĐÌNH HUY

Càng về chiều, nắng nóng càng gay gắt ĐÌNH HUY

Theo dự báo, nắng nóng gay gắt ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới khoảng ngày 23.5.