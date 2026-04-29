Người nổi tiếng bị phạt tới 100 triệu nếu quảng cáo mà chưa sử dụng sản phẩm

Nghị định 87/2026 có hiệu lực thi hành kể từ 15.5.2026, dành riêng một điều để quy định về mức phạt tiền đối với người có ảnh hưởng (người nổi tiếng - PV) khi vi phạm nghĩa vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động quảng cáo.

Theo quy định mới, người nổi tiếng sẽ bị phạt từ 80 - 100 triệu đồng nếu quảng cáo mà chưa sử dụng sản phẩm

Phạt tiền, buộc công khai xin lỗi

Theo nghị định mới, người có ảnh hưởng sẽ bị phạt tiền từ 40 - 60 triệu đồng nếu thực hiện quảng cáo mà không xác minh về độ tin cậy của người quảng cáo; không kiểm tra tài liệu liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo; hoặc thực hiện không đầy đủ thông báo về việc quảng cáo ngay trước và trong khi thực hiện hoạt động quảng cáo.

Mức phạt cao hơn, từ 60 - 80 triệu đồng, sẽ áp dụng với hành vi không thực hiện thông báo về việc quảng cáo ngay trước và trong khi thực hiện hoạt động quảng cáo.

Đặc biệt, người có ảnh hưởng sẽ bị phạt từ 80 - 100 triệu đồng nếu chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà đã giới thiệu về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đó.

Người vi phạm còn bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa hoặc thu hồi sản phẩm báo in, tạp chí in quảng cáo; buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa hoặc dừng cung cấp dịch vụ và phải nộp lại số lợi bất hợp pháp là tiền đã bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (nếu có).

Cùng đó là buộc xin lỗi công khai bằng văn bản đối với các hành vi vi phạm đã nêu.

Hoạt động quảng cáo thông qua người nổi tiếng đang dần trở thành kênh tiếp thị trọng điểm của nhiều nhãn hàng. Những phiên livestream hoặc video ngắn có sự xuất hiện của người nổi tiếng thu hút hàng ngàn lượt xem, qua đó số lượng sản phẩm phân phối đến người tiêu dùng là rất lớn.

Song song với sự bùng nổ, hoạt động quảng cáo của người nổi tiếng đi kèm với nhiều bất cập, nhất là về uy tín, chất lượng sản phẩm. Nhiều trường hợp quảng cáo lố, quảng cáo sai, gây hiểu lầm… đã xuất hiện.

Để siết chặt lĩnh vực này, luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quảng cáo (ban hành hồi tháng 6.2025) đã có quy định riêng đối với người có ảnh hưởng khi thực hiện quảng cáo.

Theo đó, ngoài việc tuân thủ các nghĩa vụ chung, họ phải có trách nhiệm xác minh về độ tin cậy của người quảng cáo; kiểm tra tài liệu liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo; trường hợp chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thì không được giới thiệu về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời, thông báo về việc quảng cáo ngay trước và trong khi thực hiện hoạt động quảng cáo.

"Hàng rào" bảo vệ người tiêu dùng

Bày tỏ ủng hộ quy định tại luật và mức xử phạt tại nghị định, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, cho rằng đây là bước đi cần thiết để đưa hoạt động quảng cáo của người nổi tiếng vào khuôn khổ, tránh một số trường hợp bát nháo như thời gian vừa qua.

Với quy định mới, người nổi tiếng trước khi quảng cáo buộc phải sử dụng sản phẩm để có trải nghiệm về chất lượng, đặc thù của sản phẩm đó; hoặc buộc phải hiểu về sản phẩm, tức là phải có sự tìm hiểu, biết rõ các thông tin liên quan đến sản phẩm.

Điều này sẽ đảm bảo cho việc người nổi tiếng quảng cáo dựa trên những gì mình đã trải nghiệm hoặc đã biết, tránh tình trạng "nhắm mắt quảng cáo vì lợi nhuận", quảng cáo lố hoặc quảng cáo không đúng sự thật.

Song song với chế tài, luật sư Hùng cũng kiến nghị cần có cơ chế giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của người nổi tiếng khi quảng cáo, để đảm bảo họ đã sử dụng hoặc đã tìm hiểu về sản phẩm, có như vậy thì quy định mới khả thi, thuyết phục.

Cũng liên quan đến hoạt động quảng cáo, tại dự thảo hồ sơ chính sách bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an nhận định mức phạt tù với một số loại tội danh có diễn biến phức tạp hoặc có tính chất gian dối, gây nhiều bức xúc thời gian qua (trong đó có tội quảng cáo gian dối) còn thấp, chưa tương xứng, chưa bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa. Do đó, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng mức phạt tù đối với tội danh này.

Việc siết chặt chế tài cả về xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự như trên được kỳ vọng sẽ là hành lang pháp lý bảo vệ tốt hơn cho quyền lợi của người tiêu dùng.