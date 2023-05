Người phụ nữ đề nghị bắt giam chồng cũ vì không chịu giao con theo bản án

Bị khởi tố vì không giao con cho vợ cũ

Hôm nay 15.5, trao đổi với Thanh Niên, chị C.T.T.D (33 tuổi, trú tại TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cho biết vừa gửi đơn tới Công an TP.Bắc Ninh và Viện KSND TP.Bắc Ninh đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn với chồng cũ của mình là anh Đ.T.K (43 tuổi).

Cách đây gần 1 năm, chị D. và anh K. ly hôn, tòa tuyên bố dành quyền nuôi con cho chị D. Tuy nhiên, anh K. không chịu thi hành án, không giao con cho vợ cũ.

Cuối tháng 4, Công an TP.Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với anh K. về tội không chấp hành án, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chị C.T.T.D trao đổi về vụ việc đòi con của mình TUYẾN PHAN

Trong đơn, chị D. đề nghị cơ quan tố tụng TP.Bắc Ninh thay đổi biện pháp ngăn chặn với anh K. từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt tạm giam. Lý do, dù đã bị khởi tố và chị D. đã tìm mọi cách nhưng anh K. vẫn không chịu giao con.

"Thực lòng không muốn làm vậy nhưng không còn cách nào khác, tôi đã bất lực trong việc chờ đợi sự tự nguyện giao con từ chồng cũ, sau hàng chục lần vận động, thuyết phục. Tôi chỉ muốn đón cháu về để chăm sóc sớm nhất có thể", chị D. nói.

Được biết, hôm 12.5, sau khi cơ quan công an ra quyết định khởi tố, UBND TP.Bắc Ninh cử tổ công tác do một phó chủ tịch trực tiếp tới nhà anh K. để vận động, thuyết phục. Tuy nhiên, anh K. vẫn giữ nguyên quan điểm về việc không đồng ý giao con cho vợ cũ. Dự kiến, một vài ngày tới, UBND TP. Bắc Ninh sẽ tiếp tục có phương án để giải quyết triệt để vụ việc này.

"Chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật, trên cơ sở đảm bảo an toàn nhất cho các bên", ông Nguyễn Song Hà, Chủ tịch UBND TP.Bắc Ninh, thông tin.

Không giao con vì sợ không chăm sóc tốt?

Sau nhiều lần liên hệ, anh K. đã chia sẻ với Thanh Niên lý do vì sao anh không muốn giao con cho vợ cũ, dù tòa án đã tuyên, thậm chí công an khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.

Chị D. cho biết bị chồng cũ ngăn cản chị tiếp xúc con trong những lần đến gặp CẮT TỪ CLIP DO NHÂN VẬT CUNG CẤP

"Mọi việc tôi làm đều xuất phát từ lợi ích của con", anh K. nói và cho biết trước đây vợ cũ từng không tiêm chủng đầy đủ cho con, anh lo lắng cháu sẽ không được chăm sóc tốt nên không muốn giao cho chị D. nuôi dưỡng.

"Cháu đang ở với tôi rất khỏe mạnh, rất tốt", anh K. nhiều lần khẳng định, đồng thời cho hay đã thể hiện quan điểm này rất rõ trong các biên bản làm việc với cơ quan chức năng.

Trả lời về quyết định khởi tố của cơ quan công an, anh K. xác nhận đã được tống đạt, tuy nhiên "cơ quan cứ làm theo pháp luật, tôi không có ý kiến hay phản đối gì".

Ngược lại với anh K, chị D. khẳng định luôn dành mọi điều tốt đẹp cho con mình. Hiện nay, bản án mà tòa tuyên đã có hiệu lực pháp luật, nếu hai bên không thể giải quyết ôn hòa, chị đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp cứng rắn hơn để đảm bảo quyền lợi của mình.

Theo luật sư Hà Công Tâm (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), người hỗ trợ pháp lý cho chị D., anh K. bị khởi tố tội không chấp hành án. Đây là tội ít nghiêm trọng và do phạm tội lần đầu nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, anh K. vẫn không chịu giao con là có dấu hiệu tiếp tục phạm tội. Theo quy định tại khoản 2 điều 119 bộ luật Hình sự, cơ quan tố tụng có thể cân nhắc thay đổi biện pháp ngăn chặn sang tạm giam.