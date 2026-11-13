Người phụ nữ Jrai chi hơn 1 tỉ đồng xây nhà che mộ chồng ở Gia Lai

Những ngày qua, hình ảnh một ngôi mộ nằm trang trọng giữa căn nhà khang trang, nền lát gạch sáng bóng ở Gia Lai thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không ít người tò mò khi bên trong công trình rộng gần 100 m² có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt nhưng không dành để ở.

Qua tìm hiểu, căn nhà đặc biệt này do bà K.T (70 tuổi, người Jrai, ở làng O Bung, xã Ia Ko, Gia Lai) bỏ hơn 1 tỉ đồng xây dựng để che phần mộ của người chồng vừa qua đời hơn 3 tháng.

Bên trong căn nhà gần 100 m² được bà T. xây dựng khang trang để che mưa nắng cho phần mộ của người chồng vừa qua đời ẢNH: TRẦN HIẾU

Chồng bà T. là ông S.M (79 tuổi), mất hồi tháng 7.2026 vì bệnh tim. Nhiều năm qua, hai vợ chồng cùng chăm sóc vườn cà phê rộng hơn 3 ha. Sau khi ông mất, bà T. bàn bạc với con cháu, họ hàng rồi quyết định an táng ông ngay trong rẫy, bên cạnh phần mộ của con trai cả và bố mẹ ruột của bà.

Nơi lưu giữ kỷ vật và tình cảm gia đình

Thực tế, khu vực này đã là nơi an táng người thân của gia đình từ nhiều năm trước. Năm 1990, gia đình đưa bố mẹ bà T. về chôn cất trong rẫy để thuận tiện thăm nom. Đến năm 1997, người con trai cả qua đời vì tai nạn giao thông, cũng được an táng gần phần mộ ông bà ngoại.

Năm 2001, gia đình dựng một mái che lớn cho cả ba phần mộ để tránh mưa nắng. Những năm gần đây, nhờ giá cà phê ổn định, kinh tế gia đình khấm khá hơn, bà T. quyết định thay mái che cũ bằng một căn nhà kiên cố, rộng gần 100 m².

Theo ghi nhận, căn nhà nằm tách biệt giữa rẫy cà phê, được xây dựng rộng rãi, nền lát gạch sáng bóng, trần đóng nhựa giả gỗ. Gian chính đặt phần mộ ông M., được xây dựng bề thế bằng đá hoa cương. Một gian riêng bên cạnh dành cho phần mộ bố mẹ bà T. và người con trai cả.

Căn nhà được trang bị nhiều tiện nghi như tivi, quạt máy, bàn ghế gỗ và wifi ẢNH: TRẦN HIẾU

Dọc các bức tường, gia đình treo nhiều khung ảnh kỷ niệm của hai vợ chồng. Bà T. còn sắm tivi, quạt máy, bàn ghế gỗ và lắp đặt wifi. Không gian này được bố trí để con cháu mỗi lần về thắp hương có chỗ nghỉ ngơi, gặp gỡ và sum họp.

"Tôi nay cũng ở cái tuổi gần đất xa trời nên chỉ mong xây được căn nhà rộng rãi để che nắng, che mưa cho chồng. Hơn nữa, ông ấy ra đi đột ngột quá, mỗi lần nhìn lại những kỷ vật, tôi lại thấy nhớ. Do vậy, tôi muốn làm một nơi tươm tất để lưu giữ, trưng bày các kỷ vật, khuây khỏa nỗi nhớ chồng", bà T. chia sẻ.

Theo người con gái út, ý tưởng xây dựng và toàn bộ kinh phí đều do mẹ quyết định, lo liệu. Các con cháu trong gia đình đồng lòng ủng hộ. Dù có ý kiến cho rằng công trình tốn kém, lãng phí, mọi người vẫn tôn trọng nguyện vọng của bà, bởi đó là cách bà thể hiện tình cảm với chồng và những người thân đã khuất.

Địa phương vận động gia đình hài hòa phong tục và quy định

Trao đổi về công trình này, một lãnh đạo UBND xã Ia Ko cho biết, theo tập quán của đồng bào địa phương, người qua đời thường được đưa đến nhà mồ trong làng hoặc an táng ngay trên nương rẫy của gia đình. Khu vực bà T. xây dựng căn nhà cũng đã là nơi chôn cất người thân, họ hàng từ nhiều năm.

Căn nhà khang trang được xây dựng giữa rẫy cà phê rộng hơn 3 ha của gia đình bà T. ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo vị lãnh đạo, việc xây dựng xuất phát từ tâm nguyện của bà T. muốn có nơi che mưa nắng, thuận tiện nghỉ ngơi, chăm nom và hương khói cho người đã khuất.

Địa phương đã cân nhắc nguyện vọng của người phụ nữ tuổi cao cùng tập tục lâu đời của đồng bào, đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình bảo đảm hài hòa giữa tình cảm, phong tục tập quán và các quy định về quản lý đất đai.