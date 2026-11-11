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    Uống rượu về đánh vợ, chồng bị phạt 7,5 triệu đồng và buộc công khai xin lỗi

    Hoàng Giáp
    Hoàng Giáp
    Người đàn ông ở Đồng Nai vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng và buộc công khai xin lỗi sau khi đi uống rượu về có hành vi đánh vợ.

    Ngày 11.11, Công an xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai cho biết vừa ban hành quyết xử phạt vi phạm hành chính người đàn ông có hành vi bạo lực gia đình, đánh vợ gây thương tích.

    Trước đó, ông P.Đ.N (xã Đak Nhau) đi uống rượu về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ là bà L.T.H.

    Ông N. đã dùng tay, chân đánh khiến người vợ bị thương vùng đầu và mặt. Sau khi điều trị, bà H. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc bị chồng đánh.

    Công an xã Đak Nhau đã mời ông N. lên làm việc và người này thừa nhận hành vi đánh vợ của mình.

    Uống rượu về đánh vợ, chồng bị phạt 7,5 triệu và buộc xin lỗi công khai - Ảnh 1.

    Công an xã Đak Nhau làm việc với ông P.Đ.N

    ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

    Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an xã Đak Nhau ra quyết định xử phạt hành chính ông P.Đ.N số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đánh đập, xâm hại sức khỏe thành viên gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

    Công an xã Đak Nhau cũng buộc ông N. phải công khai xin lỗi và chi trả tiền khám, chữa bệnh cho bà H.

    Qua vụ việc nêu trên, cơ quan công an nhắc nhở người dân bình tĩnh, làm chủ cảm xúc và ứng xử bằng sự tôn trọng, tuyệt đối không để rượu bia hay nóng giận dẫn đến hành vi làm tổn thương người thân.

    Nếu phát hiện hoặc là nạn nhân của bạo lực gia đình, hãy kịp thời báo tin cho cơ quan chức năng để được bảo vệ, hỗ trợ và xử lý theo quy định.

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