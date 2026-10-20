Uống rượu bia rồi lái ô tô tông công nhân vệ sinh, tài xế bị bắt giam

Ngày 20.10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quốc Cường (trú ở tỉnh Quảng Ngãi) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 2, điều 260 bộ luật Hình sự do uống rượu, bia gây tai nạn.

Công an đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quốc Cường vì uống rượu, bia gây tai nạn ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo cơ quan công an, khoảng 0 giờ 55 phút ngày 20.7, tài xế Nguyễn Quốc Cường điều khiển ô tô biển kiểm soát 82H-009xx lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn gần cầu Đăk Bla, thuộc phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi). Trước khi điều khiển phương tiện, Cường đã sử dụng rượu, bia dẫn đến buồn ngủ, giảm khả năng quan sát và xử lý tình huống.

Trong quá trình di chuyển, Cường chuyển làn không đảm bảo an toàn, không bật tín hiệu báo hướng rẽ, không chú ý quan sát nên đã tông trực diện vào ông N.T.T (trú ở tỉnh Quảng Ngãi) là công nhân vệ sinh đang làm nhiệm vụ thu gom rác ở làn đường trong cùng.

Sau cú tông trực diện, ô tô tiếp tục đâm mạnh vào đuôi xe chở rác biển kiểm soát 82C-035xx đang dừng phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến ông T. bị thương tích nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên đến 76%.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Quốc Cường đã uống rượu, bia gây tai nạn; vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 2, điều 260 bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.