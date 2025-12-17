Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người phụ nữ nên duyên vợ chồng với 'bạn cũ' sau 36 năm mất liên lạc

Thạch Anh
Thạch Anh
17/12/2025 18:57 GMT+7

Sau 36 năm mất liên lạc, ông Tấn Thanh và bà Xuân Thu bất ngờ gặp lại nhau và quyết định tiến đến hôn nhân. Câu chuyện này vừa được cặp đôi tiết lộ ở chương trình 'Thuận vợ thuận chồng'.

Chia sẻ với MC Đình Toàn, Xuân Thu kể lần đầu tiên hai người gặp nhau là trên chuyến xe khách đi từ TP.HCM về Bình Dương, khi bản thân vừa kết thúc buổi dạy học. Trong chuyến hành trình ấy, ông Tấn Thanh đã nhường chỗ ngồi cho bà. Do điều kiện liên lạc còn hạn chế, cả hai chỉ có thể xin địa chỉ nhà để hẹn ngày gặp lại.

- Ảnh 1.

Bà Xuân Thu tiết lộ về chuyện tình sau lần gặp trên xe khách

Ảnh: NSX

Nam khách mời cho biết thêm thời điểm đó bản thân ấn tượng về bà Xuân Thu bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn và dễ mến. Cảm xúc ấy đã khiến ông mạnh dạn xin địa chỉ để được làm quen và thăm hỏi. Lắng nghe câu chuyện, chuyên gia tâm lý cho rằng trong khoa học giao tiếp, chỉ 30 giây đầu tiên chạm mặt cũng đủ để hình thành cảm xúc yêu - ghét trong tiềm thức. Người này nhận định rất có thể ngay từ giây phút đầu tiên, ông Tấn Thanh đã nảy sinh thiện cảm đặc biệt với bà Xuân Thu.

Hành trình hôn nhân sóng gió của Tấn Thanh - Xuân Thu

Sau khoảng một đến hai tháng, ông Tấn Thanh mới sắp xếp thời gian đến nhà bà Xuân Thu. Từ đó, hai người bắt đầu tìm hiểu và gặp gỡ vào những ngày cuối tuần. Tuy nhiên, mối liên hệ này sớm bị gián đoạn khi gia đình ông chuyển đi. Trong thời gian mất liên lạc, bà Xuân Thu vẫn đi dạy và chờ đợi, nhưng trước sự thúc giục của gia đình và nỗi lo tuổi xuân qua đi, bà quyết định lập gia đình ở tuổi 30. Về phía ông Tấn Thanh, ông cũng từng tìm hiểu người khác nhưng chưa đi đến hôn nhân thì người ấy đã ra nước ngoài sinh sống.

Nhiều năm sau, cuộc hội ngộ bất ngờ xảy ra khi hai người tình cờ gặp lại tại Đài Loan. Ông Tấn Thanh là người nhận ra bà Xuân Thu trước và bắt chuyện tại sân bay. Khi đó, nữ khách mời đã trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Nữ khách mời xúc động chia sẻ khi gặp lại nhau bà đã bước sang tuổi 60. Điều đó đồng nghĩa với việc ông Tấn Thanh đã chờ đợi mình gần như cả một đời người.

- Ảnh 2.

Tấn Thanh và Xuân Thu là khách mời trong Thuận vợ thuận chồng, lên sóng ngày 19.12 trên VTV9

Ảnh: NSX

Trả lời câu hỏi của MC Đình Toàn về việc có từng tìm lại người phụ nữ trên chuyến xe năm xưa hay không, nam khách mời thẳng thắn chia sẻ rằng ông đã tìm về địa chỉ cũ, căn nhà cũ nhưng gia đình bà đã chuyển đi. Dù từng gặp gỡ nhiều người, ông vẫn không thể xây dựng mối quan hệ lâu dài và trong ký ức luôn còn hình ảnh của người xưa.

Sau ngày tái ngộ, việc đến với nhau diễn ra một cách tự nhiên. Hai người xưa gặp lại, trò chuyện, chia sẻ và dần gắn kết để rồi quyết định đồng hành cùng nhau đến hiện tại. Chia sẻ về phản ứng của gia đình, bà Xuân Thu cho biết các con của bà đều đã trưởng thành, có cuộc sống riêng, và không phản đối quyết định của mẹ. Bà đã thẳng thắn chia sẻ với các con, đồng thời ông Tấn Thanh cũng đến gặp và trao đổi trực tiếp. Sự đồng thuận từ gia đình đã giúp hai người tiến tới hôn nhân bằng một buổi tiệc ấm cúng cùng người thân.

Chia sẻ về đời sống hôn nhân, ông bà cho biết hầu như không xảy ra cãi vã. Ông Tấn Thanh nói rằng dù có lúc ông không vui, bà Xuân Thu vẫn mỉm cười, khiến mọi căng thẳng nhanh chóng được hóa giải. Lắng nghe câu chuyện, chuyên gia tâm lý đưa ra lời khuyên rằng trong đời sống vợ chồng, nếu mỗi người biết nhường nhịn, giữ lại cho nhau những nụ cười và sự yêu thương, thì hoàn toàn có thể vượt qua những sóng gió để gắn bó bền lâu.

Cô gái cao 1,24 m tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên chồng kém 14 tuổi

Cô gái cao 1,24 m tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên chồng kém 14 tuổi

Trong 'Thuận vợ thuận chồng', cặp đôi Thanh Hằng - Hà Văn Đông có những trải lòng về mối duyên trở thành vợ chồng và cuộc sống hôn nhân hiện tại.

