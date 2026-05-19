Người phụ nữ tát hàng xóm trước cửa chung cư được trả tự do tại tòa

Ngày 19.5, TAND khu vực 4 - Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 4 tháng 10 ngày tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú trên địa bàn) về tội gây rối trật tự công cộng. Bị cáo được trả tự do tại tòa, vì đã chấp hành xong thời hạn tù nêu trên.

Bà Anh bị cáo buộc là người hành hung hàng xóm ngay trước cửa căn hộ chung cư thuộc tòa nhà CT5- ĐN2 (P.Từ Liêm, Hà Nội), từng gây bức xúc dư luận.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Hành hung hàng xóm vì bênh con

Theo cáo trạng, sự việc nảy sinh từ việc chị Hằng, hàng xóm sát vách tại chung cư, đăng tải lên hội nhóm của cư dân với nội dung con trai bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh có biểu hiện sàm sỡ người khác, đề nghị mọi người nâng cao cảnh giác.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh bức xúc nên đã kể chuyện này cho em họ nghe. Khoảng 20 giờ ngày 9.1, chị Hằng đi làm về đến trước cửa thì bị người em họ của bị cáo hỏi tại sao đăng thông tin. Liền đó, bị cáo Anh từ trong nhà đi ra, mắng chửi chị Hằng, tay trái túm tóc, tay phải đánh nhiều cái vào phía vùng đầu.

Người em họ can ngăn, đẩy bị cáo Anh ra, giữ tay. Con gái bị cáo cũng ra can ngăn nhưng không được, đồng thời giữ cửa nhà chị Hằng để ngăn không cho con gái của chị này ra ngoài.

Phải đến khi phó ban quản trị tòa nhà và tổ trưởng tổ quản lý vận hành tòa nhà đi lên, bị cáo Anh mới dừng lại không đánh chị Hằng, nhưng hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Vợ chồng bà Nguyễn Thị Vân Anh tiếp tục chửi hàng xóm.

Nạn nhân sau đó có đơn trình báo cơ quan công an kèm video từ camera an ninh. Chị Hằng cũng đăng trên lên các trang mạng xã hội.

Công an đánh giá hành vi của bà Nguyễn Thị Vân Anh là vi phạm pháp luật. Tuy nạn nhân không bị thương tích nặng nhưng vụ việc đã gây tác động xấu đến dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bị cáo ân hận, mong hàng xóm tha thứ

Khai tại tòa, Nguyễn Thị Vân Anh thừa nhận nội dung truy tố. Bị cáo cho biết con trai 13 tuổi của mình chậm phát triển, điều trị tại trung tâm can thiệp đặc biệt. Vì thế, thi thoảng cháu có nghịch ngợm, bấm chuông hoặc nghịch cửa hàng xóm trong chung cư.

Ngày 9.1, chồng bị cáo được ban quản trị tòa nhà chuyển tiếp tin nhắn của chị Hằng trong nhóm Zalo. Đọc xong, bị cáo rất buồn và bức xúc, khẳng định con trai chỉ nghịch ngợm chứ không có chuyện sàm sỡ, thông tin chị Hằng đưa ra là sai sự thật.

Tối cùng ngày, khi thấy chị Hằng đi làm về, bị cáo kêu em chồng ra gặp, mục đích là để nói chuyện. Cùng lúc, bị cáo lao ra tấn công, chửi mắng.

Hội đồng xét xử hỏi bị cáo vì sao khai mục đích muốn nói chuyện nhưng lại hành hung chị Hằng. Bị cáo phân bua do quá bức xúc, hành vi bột phát chứ không bàn bạc từ trước.

Vẫn theo lời Nguyễn Thị Vân Anh, ngoài lần xảy ra vụ xô xát, hai bên gia đình từng có hiềm khích xung quanh chuyện con trai bị cáo nhiều lần làm phiền gia đình chị Hằng, rồi chuyện để kệ dép bên ngoài hành lang chung cư…

Dù ở sát vách nhưng gia đình bị cáo chưa bao giờ sang nhà chị Hằng để nói chuyện về tình trạng của con trai, nghĩ là chị Hằng biết và sẽ thông cảm.

Sau thời gian tạm giam, đến nay bị cáo rất hối hận, muốn gửi lời xin lỗi tới chị Hằng, mong chị thông cảm về hoàn cảnh gia đình, bỏ qua sai lầm của mình; đồng thời mong tòa "giơ cao đánh khẽ".

Bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh hành hung hàng xóm, sự việc được camera an ninh ghi lại ẢNH: MXH





Không nên hành xử côn đồ khi được người khác góp ý

Vụ án này, chị Hằng được triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, song vắng mặt và có luật sư bảo vệ.

Tòa công bố lời khai của chị Hằng, cho thấy vụ việc hành hung cơ bản như cáo trạng mô tả.

Luật sư của chị này nói rất thông cảm với tình trạng bệnh của con trai bị cáo. Tuy nhiên, khi được người khác góp ý, lẽ ra bị cáo cần có thái độ, hành xử văn minh thay vì những hành vi mang tính côn đồ.

Vị này đề nghị làm rõ có hay không vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị cáo, vì chị Hằng khai có người ghì đầu mình xuống để bị cáo đánh, đồng thời giật điện thoại…

Đáng chú ý, theo luật sư, vụ việc xảy ra khiến chị Hằng phải tốn gần 50 triệu đồng cho các khoản viện phí, ngày công phải nghỉ làm, phải đi thuê nhà nơi khác… Song, chị Hằng không yêu cầu bồi thường.

Phân tích về sai phạm của bị cáo, hội đồng xét xử cũng cho rằng, khi nhận được lời góp ý từ người khác về con trai mình, bị cáo có nhiều giải pháp như trao đổi với chị Hằng để thông cảm, nhưng bị cáo đã không làm. Hoặc bị cáo cũng có thể phối hợp với ban quản lý tòa nhà để hỗ trợ theo dõi, quản lý con tốt hơn. Do vậy, cách hành xử là rất quan trọng, làm sao để hài hòa giữa các bên.