Xét xử người phụ nữ hành hung hàng xóm ngay trước cửa chung cư ở Hà Nội

Theo dự kiến ngày 19.5 tới, TAND khu vực 4 - Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú trên địa bàn) về tội gây rối trật tự công cộng.

Bà Vân Anh bị cáo buộc là người hành hung hàng xóm ngay trước cửa căn hộ chung cư thuộc tòa nhà CT5- ĐN2 (P.Từ Liêm, Hà Nội), từng gây xôn xao dư luận.

Phiên tòa được xét xử công khai, do thẩm phán Tạ Thị Phúc làm chủ tọa.

Người hàng xóm bị bà Vân Anh hành hung được xác định tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Chị này có một luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Bị cáo Vân Anh (áo đỏ) tại thời điểm hành hung hàng xóm ngay trước cửa căn hộ chung cư ẢNH CẮT TỪ CLIP

Nội dung vụ việc cho thấy, bà Vân Anh và hàng xóm là chị Hằng xảy ra mâu thuẫn xuất phát từ việc con trai học lớp 6 của bị cáo có biểu hiện không bình thường. Bé trai thường bấm chuông, đập cửa nhà hàng xóm và trêu chọc mọi người trong tòa nhà.

Là người sống ở căn hộ bên cạnh, chị Hằng đã phản ánh vấn đề này lên nhóm của chung cư, khiến bị cáo bức xúc.

Khoảng 20 giờ ngày 8.1, chị Hằng vừa đi làm về đến cửa nhà thì vợ chồng bà Vân Anh gọi lại, hỏi "có ý kiến gì" về gia đình họ. Người phụ nữ chưa kịp giải thích thì bị cáo lao ra chửi bới, tát vào mặt.

Bị đánh, chị Hằng lùi lại phía sau nhưng tiếp tục bị đối phương túm tóc, đấm liên tiếp vào đầu. Sự việc ồn ào trong khoảng 5 phút, được camera an ninh ghi lại, sau đó đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bất bình.

Ít ngày sau, cơ quan công an tạm giữ hình sự bà Vân Anh, về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xác minh ban đầu cho thấy, chị Hằng bị bà Vân Anh hành hung gây chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực. Kết quả giám định ghi nhận nạn nhân không có dấu vết thương tích, không bị bầm tím sưng nề, tỷ lệ phần trăm thương tích là 0.

Công an đánh giá, hành vi của bà Vân Anh là vi phạm pháp luật. Tuy nạn nhân không bị thương tích nặng nhưng vụ việc đã gây tác động xấu đến dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trao đổi với báo chí, chị Hằng cho biết chuyển về tòa nhà sinh sống từ năm 2017. Ngoài bị con trai của bà Vân Anh quấy rối, chị còn bị phiền hà bởi nhà hàng xóm này thường xuyên để hàng chục đôi dép tràn lan khắp hành lang, chưa kể hát karaoke gây ồn.

Mặc dù chị Hằng phản ánh với ban quản lý, ban quản trị tòa nhà song chưa được giải quyết thỏa đáng. Để lưu lại bằng chứng và tự bảo vệ mình, chị đã lắp camera trước cửa nhà, nên đã có đoạn video về vụ xô xát như đã nêu.