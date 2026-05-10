Tạm giữ 3 thanh niên đánh chủ quán karaoke trọng thương sau mâu thuẫn tính tiền

Hoàng Giáp
10/05/2026 09:31 GMT+7

Công an thành phố Đồng Nai vừa tạm giữ 3 thanh niên đánh chủ quán karaoke trọng thương sau mâu thuẫn tính tiền tại một quán karaoke trên địa bàn phường Chơn Thành.

Ngày 10.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an thành phố Đồng Nai cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, tỉnh Tây Ninh), Đoàn Trung Quốc (26 tuổi, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Quốc Tuấn (28 tuổi, phường Minh Hưng, thành phố Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, ngày 3.5, Công an phường Chơn Thành tiếp nhận thông tin vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng tại quán karaoke H.G, ở khu phố Minh Thành 4, phường Chơn Thành.

Cụ thể, sau khi hát karaoke tại quán H.G, một nhóm khách nam ra về và tính tiền thì xảy ra mâu thuẫn với nhân viên của quán.

Bắt 3 thanh niên đánh chủ quán karaoke trọng thương sau mâu thuẫn tính tiền - Ảnh 1.

3 nghi phạm Quốc, Tuấn và Nam thời điểm bị bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Nhóm này sau đó đã dùng dao, ống tuýp và nón bảo hiểm tấn công anh H.H.T (chủ quán) và anh L.A.T (nhân viên của quán) bị thương, trong đó chủ quán bị thương tích nặng ở vùng đầu, phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Ngay sau khi gây án, nhóm này đã bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai đã huy động lực lượng phối hợp công an các đơn vị, địa phương truy bắt.

Đến ngày 8.5, Nguyễn Văn Nam, Đoàn Trung Quốc và Nguyễn Quốc Tuấn đã bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở phường Bình Hòa, TP.HCM.

Hiện vụ đánh chủ quán karaoke trọng thương sau mâu thuẫn tính tiền đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng.

Bắt giam 2 thanh niên đánh bạn nhậu từ quán karaoke ra quốc lộ 51

Sau khi đánh bạn nhậu gây thương tích tại quán karaoke, Tú và Tuấn về phòng trọ lấy hung khí rồi chạy xe máy tìm nạn nhân. Phát hiện bạn nhậu đi bộ trên quốc lộ 51, hai nghi can tiếp tục lao vào đánh tiếp.

