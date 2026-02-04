Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt giam 2 thanh niên đánh bạn nhậu từ quán karaoke ra quốc lộ 51

Nguyễn Long
04/02/2026 21:36 GMT+7

Sau khi đánh bạn nhậu gây thương tích tại quán karaoke, Tú và Tuấn về phòng trọ lấy hung khí rồi chạy xe máy tìm nạn nhân. Phát hiện bạn nhậu đi bộ trên quốc lộ 51, hai nghi can tiếp tục lao vào đánh tiếp.

Ngày 4.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Bùi Văn Tú (45 tuổi) và Phan Văn Tuấn (35 tuổi, cùng quê An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng. 2 bị can này có hành vi đánh bạn nhậu trong quán karaoke gây thương tích, rồi ra quốc lộ 51 tìm đánh tiếp.

Bắt giam 2 thanh niên đánh bạn nhậu trong quán karaoke, ra quốc lộ 51 đánh tiếp - Ảnh 1.

Nạn nhân bị đánh trên quốc lộ 51

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 28.1, Tú và Tuấn ngồi nhậu chung cùng nhóm bạn, trong đó có người tên H. Sau đó, cả nhóm kéo đến quán karaoke trên địa bàn phường Phú Mỹ để hát.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, trong quá trình tính tiền ra về, giữa anh H. và Tuấn xảy ra mâu thuẫn. Anh H. đánh Tuấn thì bị Tú gần đó dùng ly uống bia ném vào đầu gây thương tích. Được mọi người can ngăn nên cả nhóm đi về.

Anh H. cùng người bạn tên S. đi bộ trên quốc lộ 51, đoạn thuộc khu phố Phước Lập, phường Phú Mỹ. Còn Tú và Tuấn chở nhau về phòng trọ.

Tại phòng trọ, Tú lấy 1 cây rựa rồi chở Tuấn đi tìm anh H. Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, phát hiện anh H. và S. đang đi bộ, Tú cùng Tuấn dừng xe lao vào đánh anh H.

Tú dùng nón bảo hiểm, còn Tuấn dùng cây rựa đánh vào đầu anh H. gây thương tích. Anh H. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Phú Mỹ đã đến hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng xác minh, điều tra.

