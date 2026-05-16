Vụ 2 cô gái tố bị quấy rối, hành hung: Khởi tố vụ án hình sự

Liên quan vụ 2 cô gái tố bị hành hung sau khi bị quấy rối, xảy ra trước số nhà 169 phố Hoàng Cầu (P.Đống Đa, Hà Nội), ngày 16.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "gây rối trật tự công cộng".



Cảnh xô xát giữa 2 nhóm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh mâu thuẫn, xô xát giữa 2 cô gái trẻ và cặp nam nữ, được cho là vợ chồng.

Theo nội dung đoạn video, 2 cô gái cho rằng bị quấy rối, tuy nhiên người đàn ông cùng vợ phủ nhận. Sau đó, xô xát xảy ra, người đàn ông đã đạp, đánh 2 cô gái trẻ. Người phụ nữ đi cùng người đàn ông cũng có hành vi đạp, tát đối phương cùng người đàn ông.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Đống Đa đã tổ chức rà soát, xác định những người liên quan đến vụ việc và mời đến làm việc.

Công an mời những người liên quan về làm việc ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Những người liên quan được xác định là N.H.M (44 tuổi, trú P.Vĩnh Hưng, Hà Nội), P.V.D (44 tuổi, trú P.Hoàng Mai, Hà Nội), N.T.T (42 tuổi, trú xã Phú Xuyên, Hà Nội), N.T.T (37 tuổi, trú xã Phú Xuyên), V.H.L (25 tuổi, trú P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) và N.G.H (25 tuổi, trú P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Bước đầu, Công an P.Đống Đa xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình di chuyển bằng thang máy tại một tòa nhà trên đường Hoàng Cầu.

Chị H. là một trong 2 cô gái bị hành hung cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, cô và một người bạn đi thang máy từ tầng 3 xuống. Trong thang máy lúc này có một nhóm 4 người khác đi từ tầng 5 xuống, gồm 2 nam giới và 2 phụ nữ.

Theo chị H., khi cửa thang máy mở thì có một người đàn ông hỏi "xuống à?". Thấy chị H. không trả lời, người này chạm vào tay cô và có lời nói khó nghe. Chị H. sau đó nói rằng mình không có trách nhiệm trả lời vì không quen biết.

Khi ra khỏi thang máy, H. chuẩn bị lên xe để về nhà thì một người đàn ông trong nhóm kể trên lời qua tiếng lại với bạn của cô. Trong lúc hai bên tranh cãi, một người đàn ông mặc áo hồng lao vào tát bạn cô.

Vụ việc tiếp tục leo thang khi một số người cùng lao vào xô xát với cả hai cô gái.