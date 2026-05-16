Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Vụ 2 cô gái tố bị quấy rối, hành hung: Khởi tố vụ án hình sự

Trần Cường
Trần Cường
16/05/2026 22:35 GMT+7

Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, để làm rõ vụ 2 cô gái trẻ tố bị quấy rối, hành hung xảy ra trên phố Hoàng Cầu.

Liên quan vụ 2 cô gái tố bị hành hung sau khi bị quấy rối, xảy ra trước số nhà 169 phố Hoàng Cầu (P.Đống Đa, Hà Nội), ngày 16.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "gây rối trật tự công cộng".

Vụ 2 cô gái tố bị quấy rối, hành hung: Khởi tố vụ án hình sự - Ảnh 1.

Cảnh xô xát giữa 2 nhóm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh mâu thuẫn, xô xát giữa 2 cô gái trẻ và cặp nam nữ, được cho là vợ chồng.

Theo nội dung đoạn video, 2 cô gái cho rằng bị quấy rối, tuy nhiên người đàn ông cùng vợ phủ nhận. Sau đó, xô xát xảy ra, người đàn ông đã đạp, đánh 2 cô gái trẻ. Người phụ nữ đi cùng người đàn ông cũng có hành vi đạp, tát đối phương cùng người đàn ông.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Đống Đa đã tổ chức rà soát, xác định những người liên quan đến vụ việc và mời đến làm việc.

Vụ 2 cô gái tố bị quấy rối, hành hung: Khởi tố vụ án hình sự - Ảnh 2.

Công an mời những người liên quan về làm việc

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Những người liên quan được xác định là N.H.M (44 tuổi, trú P.Vĩnh Hưng, Hà Nội), P.V.D (44 tuổi, trú P.Hoàng Mai, Hà Nội), N.T.T (42 tuổi, trú xã Phú Xuyên, Hà Nội), N.T.T (37 tuổi, trú xã Phú Xuyên), V.H.L (25 tuổi, trú P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) và N.G.H (25 tuổi, trú P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Bước đầu, Công an P.Đống Đa xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình di chuyển bằng thang máy tại một tòa nhà trên đường Hoàng Cầu.

Chị H. là một trong 2 cô gái bị hành hung cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, cô và một người bạn đi thang máy từ tầng 3 xuống. Trong thang máy lúc này có một nhóm 4 người khác đi từ tầng 5 xuống, gồm 2 nam giới và 2 phụ nữ.

Theo chị H., khi cửa thang máy mở thì có một người đàn ông hỏi "xuống à?". Thấy chị H. không trả lời, người này chạm vào tay cô và có lời nói khó nghe. Chị H. sau đó nói rằng mình không có trách nhiệm trả lời vì không quen biết.

Khi ra khỏi thang máy, H. chuẩn bị lên xe để về nhà thì một người đàn ông trong nhóm kể trên lời qua tiếng lại với bạn của cô. Trong lúc hai bên tranh cãi, một người đàn ông mặc áo hồng lao vào tát bạn cô. 

Vụ việc tiếp tục leo thang khi một số người cùng lao vào xô xát với cả hai cô gái.

Tin liên quan

Công an xác minh vụ 2 cô gái tố bị quấy rối, hành hung ở Hà Nội

Cơ quan chức năng đang làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ xô xát giữa 2 cô gái và cặp vợ chồng ở Hà Nội. Nguyên nhân vụ việc được cho là 2 cô gái tố cáo bị quấy rối tình dục.

Khám phá thêm chủ đề

Công an Hà Nội Gây rối trật tự công cộng phố Hoàng Cầu 2 cô gái bị quấy rối, hành hung ở Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận