Người phụ nữ tử vong vì bị hành hung: Bị can hôn mê chưa phục hồi

Bị can vẫn hôn mê, chưa thể giám định tâm thần

Liên quan vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung dã man ở khách sạn, ngày 22.11, tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 11, thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau cho biết, bị can Nguyễn Văn Xuân (56 tuổi, ngụ P.8, TP.Cà Mau, Cà Mau) đang hôn mê, phải điều trị.

Theo thượng tá Kiếm, về tiền sử, bị can Nguyễn Văn Xuân không có dấu hiệu bệnh tâm thần. Từ năm 2019, Xuân và nạn nhân, bà N.T.T (39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, H.Năm Căn, Cà Mau) có mối quan hệ tình cảm nam nữ. Tuy nhiên, cả 2 chỉ qua lại, không sống chung như vợ chồng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 9.11, Xuân và bà T. đến thuê phòng tại một khách sạn trên đường Danh Thị Tươi (P.5, TP.Cà Mau). Đến 8 giờ ngày 10.11, nhân viên khách sạn phát hiện tại một phòng có đánh nhau, tiếng động lớn nên báo lễ tân.

Khi đó, Xuân dùng 1 ghế gỗ đánh bà T. làm gãy ghế, sau đó dùng hai chân ghế tiếp tục đánh nạn nhân. Bà T. mở cửa phòng chạy ra ngoài nhưng Xuân vẫn tiếp tục đánh. Tại hành lang, một người khách trong phòng đi ra can ngăn cũng bị đánh bầm mắt. Một lúc sau, vị khách trên định tiếp tục can ngăn nhưng thấy Xuân hung hãn nên dừng lại.

Đánh người tình tử vong tại khách sạn

Vụ việc được lễ tân khách sạn báo cho công an phường. Lúc này, bà T. cũng gọi điện thoại cho con ruột của Xuân cho hay mình bị đánh. Khi con của Xuân chạy đến khách sạn thì sự việc đã rồi nên người này đưa cha mình rời khỏi khách sạn. Sau đó, bà T. được người thân đưa đến bệnh viện với chẩn đoán đa chấn thương và tử vong vào chiều cùng ngày.

“Đến hiện tại, Cơ quan điều tra chưa làm việc được với ông Xuân. Bản thân ông Xuân sau khi gây án bị công an giữ thì khủng hoảng tinh thần, liên tục la hét, quậy phá, tiểu tiện mất kiểm soát, không ăn uống trong suốt thời gian bị tạm giữ”, thượng tá Kiếm thông tin.





Do bị can Xuân dấu hiệu khủng hoảng tinh thần nên cơ quan tố tụng trưng cầu giám định tâm thần. Ngày 14.11, khi đưa Xuân đến Trung tâm pháp y Tây Nam Bộ (TP.Cần Thơ), các bác sĩ xác định tình trạng sức khỏe của bị can không đủ điều kiện để giám định tâm thần, đề nghị cơ quan điều tra đưa đến Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ điều trị.

Thượng tá Kiếm thông tin thêm: "Hiện tại, bị can Xuân hôn mê và đang được điều trị tích cực nhưng chưa có dấu hiệu phục hồi. Cơ quan điều tra đã thông báo đến gia đình để phối hợp điều trị. Do gia đình bị can không có kinh phí nên cơ quan điều tra đang chi trả cho bệnh viện khoản chi phí này".

Như Thanh Niên thông tin, vụ hành hung xảy ra ngày 10.11. Theo hình ảnh camera an ninh của khách sạn ghi lại, người đàn ông (sau đó được xác định là Xuân) cầm cây gỗ đánh liên tục khoảng 50 cái vào tay, chân và đầu bà T. Bà T. được đưa vào Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Cà Mau, nạn nhân bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng; bị nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu...

Người nhà cho biết, chồng bà T. bị bệnh mất 9 năm trước, để lại cho chị 2 người con 15 tuổi và 12 tuổi; ông Xuân ly thân với vợ. Ông Xuân và bà T. quen nhau được khoảng 2 năm nay và thường lui tới gia đình bà T. chơi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Nguyễn Văn Xuân để điều tra làm rõ vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung dã man ở khách sạn.