Tay cầm máy quay, mắt chăm chú vào khung hình… Nhưng miệng vẫn rất lưu loát đại diện nhà trai, phát biểu trôi chảy trong lễ đính hôn. Một người kiêm đôi việc, với thái độ cực kỳ nghiêm túc.

Người quay phim kiêm đại diện nhà trai: gây sốt vì quá đa năng

Đoạn clip này gây sốt mạng vì người quay phim này quá đa năng và chuyên nghiệp. Qua tìm hiểu, đây là ông Nguyễn Chí Hiếu (59 tuổi, ở P.Hồng Ngự, Đồng Tháp), tại một lễ đính hôn ở An Giang hồi tháng 7.2025.

Đoạn clip được anh Phan Minh Điền ở nhóm quay phim Nhà có hỷ (ở TP.Cần Thơ) chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú.

Anh Điền chia sẻ ông Hiếu được nhà trai thuê đèn quay phim, chụp ảnh tại lễ đính hôn. Tuy nhà trai có chủ hôn nhưng nhờ ông Hiếu mà các phần giới thiệu hay thực hiện các nghi thức suôn sẻ và đầy đủ từ A-Z, hai họ đều rất thích.

Riêng ông Hiếu thì cảm thấy bất ngờ, không nghĩ việc làm quen thuộc của mình 30 năm qua lại khiến nhiều người chú ý. Ông khiêm tốn chia sẻ, sở dĩ từ quay phim "lấn sân" kiêm luôn vai trò đại diện nhà trai hoặc nhà gái là bởi trong các lễ cưới, có nhiều chủ hôn đã lớn tuổi, nói nhỏ, không được rõ ràng.

Hoặc cũng có nhiều người trẻ hơn lần đầu gả con, chưa có kinh nghiệm ăn nói nên nhờ ông Hiếu "tiếp lời" để có buổi lễ đầy đủ nghi thức, thủ tục.

Các nghi thức trong đám cưới ở miền Tây thường có phần giới thiệu, trình sính lễ từ mâm cau trầu, trà rượu cho đến các loại vòng, nhẫn, dây chuyền vàng… Chỉ cần nhìn qua, ông Hiếu có thể đọc vanh vách.