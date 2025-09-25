Theo Báo cáo thường niên Megahubs 2025 vừa được công bố bởi OAG, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN) đã có bước tiến quan trọng khi lần đầu tiên lọt vào tốp 50 sân bay có mạng bay quốc tế kết nối tốt nhất toàn cầu. Đây được xem là tín hiệu lạc quan cho thấy sự mở rộng kết nối hàng không của Việt Nam trong bối cảnh ngành hàng không thế giới phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19.

Tân Sơn Nhất thăng hạng trong tốp những sân bay tốt nhất thế giới

Trong bảng xếp hạng năm nay, Tân Sơn Nhất vươn lên vị trí 45, tăng 9 bậc so với hạng 54 của năm 2024. Kết quả này được OAG đánh giá dựa trên số lượng kết nối theo lịch trình giữa các chuyến bay đến và đi, phản ánh sự cải thiện đáng kể về năng lực khai thác cũng như sự đa dạng trong mạng bay quốc tế mà sân bay lớn nhất Việt Nam đang sở hữu. Sân bay London Heathrow (LHR) tiếp tục giữ vững ngôi vị số một về mức độ kết nối trong năm thứ ba liên tiếp, khẳng định vị thế trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu thế giới.

Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN) đã có bước tiến quan trọng khi lần đầu tiên lọt vào tốp 50 sân bay có mạng bay quốc tế kết nối tốt nhất toàn cầu ẢNH: ĐỘC LẬP

Báo cáo cũng chỉ ra sự phát triển mạnh mẽ của mạng bay hàng không giá rẻ (LCC). Cả Tân Sơn Nhất và Nội Bài (HAN) đều góp mặt trong bảng xếp hạng này. Đặc biệt, Tân Sơn Nhất đã tăng từ vị trí 21 lên 19, trong khi Nội Bài có sự bứt phá mạnh mẽ hơn, tăng từ hạng 34 lên 25. Ở cả hai sân bay lớn của Việt Nam, thị phần của hãng hàng không Vietjet Air chiếm phần lớn trong các chuyến bay giá rẻ.

Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất vươn lên vị trí 45, tăng 9 bậc so với hạng 54 của năm 2024 ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Đứng đầu danh sách này là sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia và thứ hai là sân bay Seoul Incheon của Hàn Quốc.

Những con số này không chỉ thể hiện sự mở rộng của các hãng bay giá rẻ tại Việt Nam mà còn cho thấy thị trường hàng không trong nước ngày càng gắn kết chặt chẽ với mạng lưới bay quốc tế.

Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (Tan Son Nhat International Airport) là sân bay lớn và quan trọng bậc nhất tại Việt Nam, nằm trên đường Trường Sơn, TP.HCM, cách trung tâm thành phố khoảng 8 km. Với công suất phục vụ hơn 30 triệu lượt hành khách mỗi năm – lớn nhất cả nước – Tân Sơn Nhất không chỉ là đầu mối kết nối hành khách đến các tỉnh, thành phía nam mà còn là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của Việt Nam. Nhờ vị trí địa lý đắc địa, sân bay đã đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển kinh tế, chính trị và du lịch của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (Tan Son Nhat International Airport) là sân bay lớn và quan trọng bậc nhất tại Việt Nam ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Việc Tân Sơn Nhất thăng hạng mang nhiều ý nghĩa. Không chỉ chứng minh năng lực khai thác và sự phục hồi nhanh chóng sau đại dịch, thành tích này còn mở ra cơ hội thu hút thêm các hãng hàng không quốc tế, qua đó thúc đẩy du lịch, thương mại và đầu tư nước ngoài.