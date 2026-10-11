Người tăng huyết áp có cần kiêng 'yêu' không?

"Người tăng huyết áp có thể tăng nguy cơ biến cố khi "yêu" không? có phải kiêng quan hệ tình dục tuyệt đối? Đây là câu hỏi rất đời thường nhưng cũng rất quan trọng, bởi sức khỏe tình dục là một phần của sức khỏe cơ thể và chất lượng cuộc sống.

Khi quan hệ tình dục, cũng giống như khi chúng ta vận động, nhịp tim và huyết áp sẽ tăng tạm thời. Tuy nhiên, ở người có bệnh tim mạch ổn định và huyết áp được kiểm soát tốt, sự thay đổi này nhìn chung không nguy hiểm và không có lý do phải kiêng quan hệ tình dục tuyệt đối", GS-TS, bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện tim mạch Bệnh viện 19-8, Chủ tịch hội Tim mạch học Việt Nam, cho biết.

Nhìn chung nguy cơ tim mạch liên quan đến hoạt động tình dục là thấp ẢNH: LIÊN CHÂU

Hoạt động tình dục tương đương đi bộ 1,6 km

GS Hùng cho biết, theo Đồng thuận Princeton lần thứ 4 (hệ thống đồng thuận chuyên gia quốc tế được xây dựng giúp bác sĩ phân tầng nguy cơ tim mạch trước khi người bệnh hoạt động tình dục hoặc điều trị rối loạn cương), hoạt động tình dục thông thường tiêu tốn khoảng 23 đơn vị chuyển hóa, tức mức gắng sức không quá lớn. Có thể hình dung gần tương đương với đi bộ khoảng 1,6 km trong khoảng 20 phút hoặc đi lên khoảng hai tầng cầu thang.

Vì vậy, một cách đánh giá rất thực tế là: nếu một người có thể đi bộ nhanh hoặc lên khoảng hai tầng cầu thang mà không đau ngực, không khó thở quá mức, không choáng và không xuất hiện triệu chứng tim mạch bất thường, thì nhìn chung nguy cơ tim mạch liên quan đến hoạt động tình dục là thấp.

Hội Tim mạch Mỹ (American Heart Association - AHA) cũng nhấn mạnh rằng các biến cố tim mạch cấp liên quan trực tiếp đến hoạt động tình dục là tương đối hiếm, đặc biệt ở những người có bệnh tim mạch đã ổn định.

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Nên tạm hoãn tình dục khi tăng huyết áp chưa được kiểm soát

Nói một cách dễ hiểu, "chuyện yêu" cũng là một dạng hoạt động thể lực, chứ không phải một thử thách đặc biệt nguy hiểm đối với một trái tim ổn định.

"Tuy nhiên, người bệnh nên tạm hoãn và đi khám nếu huyết áp đang rất cao và chưa được kiểm soát, có đau thắt ngực không ổn định, suy tim đang mất bù, rối loạn nhịp nguy hiểm, hoặc chỉ cần vận động nhẹ đã xuất hiện đau ngực, khó thở hay choáng", bác sĩ Hùng chia sẻ.

Chuyên gia tim mạch cũng lưu ý với người tăng huyết áp một vấn đề khác rất hay bị bỏ qua là tâm lý. Sau nhồi máu cơ tim, đặt stent hoặc khi mới phát hiện tăng huyết áp, một số người lo sợ đến mức né tránh hoàn toàn đời sống tình dục. Chính sự lo âu đó đôi khi lại làm giảm ham muốn và chức năng tình dục nhiều hơn bản thân bệnh tim.

Do đó, khi bệnh tim mạch đã được điều trị ổn định, trở lại đời sống tình dục phù hợp cũng là một phần của quá trình trở lại cuộc sống bình thường.