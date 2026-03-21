Tình dục không an toàn, nam bệnh nhân gần 70 tuổi mắc sùi mào gà

Bệnh viện Da liễu T.Ư cho biết, gần đây, các bác sĩ tiếp nhận nhiều trường hợp sùi mào gà ở các nhóm tuổi khác nhau, trong đó có không ít bệnh nhân lớn tuổi đến khám khi tổn thương đã lan rộng do tự điều trị tại nhà.

Virus HPV gây sùi mào gà có thể lây nhiễm do tình dục không an toàn

Trong các ca bệnh, có nam bệnh nhân gần 70 tuổi, đến khám do xuất hiện các nốt u nhú vùng rìa hậu môn trong khoảng 2 tháng nay.

Trao đổi với bác sĩ, nam bệnh nhân cho biết có quan hệ tình dục không an toàn khoảng 1 tháng trước khi xuất hiện tổn thương. Ban đầu, các tổn thương chỉ là những nốt nhỏ gây ngứa nhẹ nên bệnh nhân tự mua thuốc bôi ngoài da để điều trị. Tuy nhiên, sau thời sử dụng thuốc, các tổn thương vẫn tiếp tục lan rộng ra vùng xung quanh hậu môn, khiến bệnh nhân lo lắng và đến khám tại Bệnh viện Da liễu T.Ư.

Tại bệnh viện, qua khám lâm sàng, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Thanh Tâm, Khoa Laser và săn sóc da, Bệnh viện Da liễu T.Ư, ghi nhận bệnh nhân có nhiều tổn thương dạng u nhú vùng rìa hậu môn và quanh lỗ hậu môn, điển hình bệnh sùi mào gà.

Sau khi đánh giá toàn diện và hội chẩn chuyên môn, bệnh nhân được chỉ định và điều trị bằng laser CO₂ nhằm loại bỏ hoàn toàn các tổn thương; được theo dõi, chăm sóc vết thương tại bệnh viện. Sau 3 ngày, vùng tổn thương khô sạch, không còn rỉ dịch, không chảy máu. Bệnh nhân được hướng dẫn tái khám định kỳ để theo dõi và phát hiện sớm nguy cơ tái phát.

TS - bác sĩ Vũ Huy Lượng, Trưởng khoa Laser và săn sóc da, cho biết, trong trường hợp này, việc bệnh nhân tự ý mua thuốc bôi ngoài da có thể là một yếu tố khiến tổn thương lan rộng. Một số loại thuốc bôi không rõ nguồn gốc hoặc có chứa corticoid có thể làm suy giảm miễn dịch tại chỗ, tạo điều kiện cho virus HPV gây bệnh sùi mào gà phát triển mạnh hơn. Bên cạnh đó, ở người lớn tuổi, hệ miễn dịch tự nhiên thường suy giảm, khiến tổn thương dễ tiến triển và lan rộng hơn so với người trẻ.

Sùi mào gà vùng hậu môn điều trị tương đối khó, do đó là vùng dễ ẩm ướt, dễ nhiễm trùng và nguy cơ tái phát cao. Việc điều trị đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm cùng với trang thiết bị phù hợp để loại bỏ tổn thương một cách triệt để và hạn chế biến chứng.

Theo Bệnh viện Da liễu T.Ư, sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến do virus HPV gây ra và có thể gặp ở mọi lứa tuổi.

Trong nhiều trường hợp, người bệnh thường chủ quan hoặc ngại đi khám khi tổn thương còn ít, dẫn đến việc tự điều trị hoặc để bệnh kéo dài, khiến tổn thương lan rộng và khó điều trị hơn.

Do đó, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở vùng sinh dục hoặc hậu môn như u nhú, sần sùi, ngứa, chảy máu… người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời. Việc phát hiện sớm và xử trí đúng cách không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm nguy cơ lây nhiễm cho người khác.