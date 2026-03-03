Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bệnh sùi mào gà có xu hướng gia tăng do tình dục không an toàn

Nam Sơn
Nam Sơn
03/03/2026 00:16 GMT+7

Bệnh viện Da liễu T.Ư (Hà Nội) cho biết gần đây tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp sùi mào gà ở nhóm bệnh nhân (BN) trẻ tuổi, trong đó có những ca tổn thương ở vị trí phức tạp, đòi hỏi can thiệp kỹ thuật cao.

BN nam, gần 18 tuổi, có tiền sử quan hệ tình dục đường sinh dục hậu môn, đến khám tại Phòng khám Chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) sau khi xuất hiện các u nhú vùng quanh hậu môn khoảng 1 tháng nay.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận tổn thương sùi mào gà dày đặc vùng quanh hậu môn và lan vào ống hậu môn. Đây là một thể bệnh khó, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nếu không được xử trí đúng cách. BN được chỉ định đốt loại bỏ tổn thương bằng laser CO2 dưới gây mê. Phương pháp này giúp loại bỏ tối đa các tổn thương, đồng thời giảm đau và hạn chế sang chấn tâm lý cho người bệnh. Sau điều trị, BN được chăm sóc vết thương tích cực, hiện tại tình trạng ổn định, vết thương tiến triển lành tốt.

Bệnh sùi mào gà gia tăng do tình dục không an toàn và nguy cơ biến chứng - Ảnh 1.

Thực hiện các biện pháp quan hệ tình dục an toàn để bảo vệ bản thân

ảnh: NAM SƠN

Theo TS Vũ Huy Lượng, Trưởng khoa Laser và săn sóc da, vùng ống hậu môn không có cơ chế bôi trơn tự nhiên như âm đạo. Vì vậy, khi quan hệ đường sinh dục hậu môn dễ gây xây xát và vi chấn thương, từ đó làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt là sùi mào gà. Sùi mào gà ở vùng hậu môn và ống hậu môn là một trong những vị trí điều trị khó khăn nhất. Quá trình can thiệp có thể gặp các biến chứng như chảy máu, nhiễm trùng, đồng thời nguy cơ tái phát tương đối cao. Do đó, việc điều trị đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm, tay nghề cao cùng với trang thiết bị phù hợp.

TS Phạm Thị Minh Phương, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu T.Ư, cho biết thêm sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến do vi rút HPV gây ra và có xu hướng gia tăng trong khoảng 10 năm trở lại đây. Nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới được đánh giá là nhóm nguy cơ cao mắc sùi mào gà, và nhiều BN đồng mắc các bệnh STIs khác như giang mai, lậu, HIV.

Người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần chủ động trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, quan hệ tình dục an toàn, và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường nhằm hạn chế biến chứng và nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng.

