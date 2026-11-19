Đặc biệt, trong ngày khai giảng năm học 2026-2027, Thủ tướng khẳng định: "Trong mọi thời đại, người thầy luôn giữ một vị trí đặc biệt cao quý".

Tăng biên chế nhà giáo giảng dạy trực tiếp

Ngày 5.8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026 - 2027, trong đó có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đội ngũ giáo viên (GV), giải quyết chế độ, chính sách cho những người chịu tác động của việc sắp xếp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai ẢNH: NHẬT BẮC

Bộ GD-ĐT được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương cơ cấu lại đội ngũ theo hướng tăng GV trực tiếp giảng dạy; hoàn thành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ GV, tuyển dụng đủ GV theo quy định ngay từ đầu năm học 2026 - 2027. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất chính sách thu hút nhà giáo, nhất là GV các môn học đặc thù và công tác ở vùng khó khăn; sửa đổi quy định về định mức, chế độ làm việc của GV phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; hướng dẫn cắt giảm hồ sơ, sổ sách, giảm áp lực hành chính để GV tập trung cho công tác chuyên môn.

"Điều chuyển, giảm biên chế viên chức quản lý giáo dục và nhân viên hỗ trợ giáo dục, tăng biên chế viên chức giảng dạy trực tiếp, nhất là đối với các cơ sở giáo dục thực hiện sắp xếp lại", Thủ tướng chỉ đạo. Bố trí kinh phí để các cơ sở giáo dục ký hợp đồng lao động đối với số GV còn thiếu; bảo đảm mỗi xã có công chức quản lý nhà nước về GD-ĐT có trình độ chuyên môn và hạn chế kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực ngoài giáo dục.

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện điều động, thuyên chuyển GV để khắc phục thừa, thiếu cục bộ; tổ chức tuyển dụng, sử dụng hiệu quả số biên chế được giao, bảo đảm tập trung, công khai, minh bạch. Cắt giảm tối đa báo cáo trung gian, sử dụng dữ liệu số dùng chung, không phát sinh thủ tục ngoài quy định để GV dành thời gian tập trung thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh (HS).

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật để xác định chính xác vị trí việc làm cho đội ngũ GV, nhân viên trường học từ T.Ư đến cơ sở, làm căn cứ quan trọng để thực hiện các chế độ đãi ngộ mới theo luật Nhà giáo.

Không gì thay thế được người thầy

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 trực tiếp kết hợp với trực tuyến toàn quốc, Thủ tướng cho rằng: "Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn về một VN phát triển, hùng cường, thịnh vượng. Trong bối cảnh đó, giáo dục phải đi trước một bước, thực sự trở thành nền tảng và động lực then chốt. Điều đó đòi hỏi phải chuyển mạnh từ tư duy "dạy những gì mình có" sang "dạy những gì người học và đất nước cần"; từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực; từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng HS".

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi học sinh, giáo viên nhân dịp khai giảng năm học mới ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Thủ tướng đề nghị toàn ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành.

Xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn; nơi HS được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ.

"Trong mọi thời đại, người thầy luôn giữ một vị trí đặc biệt cao quý. Ngày nay, công nghệ và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ việc tìm kiếm kiến thức nhưng không gì thay thế được tình yêu thương, sự mẫu mực và khả năng truyền cảm hứng của người thầy. Một lời động viên đúng lúc có thể tiếp thêm tự tin; một bài giảng hay có thể khơi dậy niềm đam mê; một người thầy tận tụy, nhân ái có thể làm thay đổi cuộc đời của nhiều thế hệ học trò", Thủ tướng nhấn mạnh và bày tỏ mong muốn các thầy, cô giáo luôn giữ trọn tình yêu nghề; không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ mới, đổi mới phương pháp giảng dạy; dành cho học trò sự công bằng, lòng tin yêu và sự quan tâm chân thành.

Với quyết tâm đổi mới toàn diện, Thủ tướng tin tưởng năm học 2026 - 2027 sẽ là một năm học đột phá về chất lượng, mở ra giai đoạn phát triển mới của giáo dục VN, đưa dân tộc VN trở thành một dân tộc thông thái, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Không tạo áp lực thành tích cho nhà giáo, nhà trường

Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra đánh giá trong GD-ĐT nhấn mạnh cần đổi mới việc giao chỉ tiêu xếp loại, đánh giá thi đua, khen thưởng trong cơ sở giáo dục trước 30.11.

Bộ GD-ĐT có trách nhiệm rà soát, đổi mới việc giao chỉ tiêu xếp loại, kết quả thi, kiểm tra, đánh giá để đánh giá thi đua, khen thưởng trong các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo, cán bộ quản lý và nhà giáo theo hướng không tạo áp lực về thành tích; không lấy riêng tỷ lệ người học khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp hoặc kết quả thi để làm căn cứ đánh giá, xếp loại, khen thưởng tập thể, cá nhân.