Người thời Magdalenian từng ăn thịt đồng loại vì xung đột?

Hình ảnh minh họa về người thuộc văn hóa Magdalenian ảnh: Scientific Reports

Dự án phân tích hài cốt của ít nhất 10 cá thể thuộc nền văn hóa Magdalenian, những người sống ở châu Âu cách đây từ 11.000 đến 17.000 năm, và phát hiện lý do khác khiến họ ăn thịt đồng loại.

Một loạt các cuộc nghiên cứu trước đây từng chỉ ra rằng hiện tượng ăn thịt đồng loại khá phổ biến trong văn hóa Magdalenian. Họ được cho là từng ăn thịt đồng loại trong các tang lễ và cũng như một hình thức thể hiện bạo lực.

Sử dụng kỹ thuật hình ảnh tiên tiến, đội ngũ các nhà nghiên cứu Pháp, Tây Ban Nha và Ba Lan đã có thể tiến hành phân tích sâu hơn những dấu vết và vết cắt trên xương, hộp sọ của các hài cốt.

Kết quả cho thấy có bằng chứng của việc hút tủy xương và hút não từ hộp sọ.

Đồng tác giả báo cáo Francesc Marginedas, hiện công tác tại Viện Cổ sinh thái học Nhân loại và Tiến hóa Xã hội Catalan (Tây Ban Nha), cho rằng phát hiện mới nhất tại Ba Lan là một trường hợp liên quan đến xung đột, giao tranh.

Lý do là nhóm của ông không tìm thấy những dấu vết dùng cho nghi thức như những địa điểm thu thập hài cốt của văn hóa Magdalenian.

Theo CNN, chuyên gia Marginedas nói thêm rằng những vết cắt trên hộp sọ "khiến chúng tôi thiên về khả năng bạo lực và xung đột, chứ không phải nghi thức tang lễ".

Bên cạnh đó, nhà động vật học Bill Schutt, tác giả cuốn sách Cannibalism: A Perfectly Natural History, cho rằng cũng có khả năng người xưa có ý khác khi ăn thịt đồng loại. Và cần có thêm nhiều cuộc nghiên cứu mới trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về mục đích của hành vi này.