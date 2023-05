Người tiên phong đưa nho mẫu đơn từ Hàn Quốc về trồng ở miền Tây

Mạnh dạn chuyển đổi nghề

Trang trại nho mẫu đơn của ông Nguyễn Bá Duy rộng hơn 3.000m2, tọa lạc P.Long Hòa, Q.Bình Thủy (TP.Cần Thơ), được đặt tên là Nhất Tâm. Nơi đây đầu tư trang thiết bị hiện đại từ hệ thống tưới, quạt đối lưu để hạn chế độ ẩm, giảm mầm bệnh trong không khí. Tất cả điều khiển qua ứng dụng cài đặt trên điện thoại nên ít tốn công chăm sóc.

Vườn nho mẫu đơn rộng hơn 3.000m2 đầu tiên ở miền Tây

DUY TÂN

Ông Duy kể, ông từng làm nghề kinh doanh ô tô ở TP.HCM. Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thị trường xe ế ẩm, ông quyết định trở về quê hương Cần Thơ cải tạo đất bỏ hoang và mua thêm mảnh vườn đã trồng sẵn vú sữa để rẽ hướng làm nông.

Ban đầu, ông có ý định trồng các loại cây ăn trái thông thường như mít, sầu riêng… Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, ông quyết định phá vườn vú sữa, nhập 100 cây nho mẫu đơn giống từ Hàn Quốc về trồng thử nghiệm.

Những tháng đầu mới trồng, do chưa có nhiều kinh nghiệm và hạn chế về kỹ thuật nên cây giống chết hàng loạt. Không nản chí, ông Duy mạnh dạn đến tận trang trại ở Hàn Quốc học hỏi kinh nghiệm. Sau đó, ông dành tiền tỉ đầu tư hệ thống làm mát đối lưu để hạn chế mầm bệnh, độ ẩm trong không khí. Nhờ đó, cây bám rễ, phát triển xanh tốt.

Ông Duy kiểm tra những chùm nho chín mọng DUY TÂN

Tự tin thuần hóa được cây nho, ông Duy tiếp tục nhập thêm 500 gốc nho, trong đó có 360 gốc nho mẫu đơn, còn lại là nho hạ đen, hồng ngọc... Hiện tất cả đều đang cho trái.

"Để trồng được nho ở vùng đất miền Tây Nam bộ, bắt buộc phải có hệ thống nhà màng để hạn chế mầm bệnh, đầu tư hệ thống quạt đối lưu để hạn chế độ ẩm và các bệnh về lá. Ngoài ra, tôi chuẩn bị đất trồng hơn 1 năm, mua hơn 3.000m3 cát về lên vườn, sau đó thuê cơ giới xới đất để lớp cát và đất thịt trộn lẫn vào nhau, rồi phơi đất mới tiến hành trồng. Từ khi chuẩn bị đến nay cây cho trái đầu tiên cũng ngót nghét 2 năm", ông Duy nói.

Giá trị kinh tế cao nhưng đầu tư lớn

Theo ông Duy, nho mẫu đơn có tính kháng bệnh cao, nhưng phải am hiểu đặc tính và kỹ thuật xử lý cho cây ra trái. Nho mẫu đơn trồng ở Hàn Quốc có mùa đông, cây dồn dinh dưỡng về gốc, lá trên ngọn trụi hết nên xử lý cho ra trái dễ hơn. Còn ở miền Tây Nam bộ, do chỉ có nắng, mưa 2 mùa nên phải can thiệp xử lý cho ra trái. Bù lại, có thể làm được cho cây ra trái 2 mùa, còn ở Hàn Quốc chỉ có 1.

"Quy trình làm trái, tỉa trái rất khó, phải quan sát hoa vừa nở rộ rồi dùng chế phẩm sinh học nhập từ nước ngoài để xử lý làm mất hạt. Sau đó, tiếp tục xử lý để kéo giãn chùm hoa ra, tránh mầm bệnh, thối trái và tăng kích thước trái… Sau khi ra trái, phải tiến hành tỉa 3 lần để chùm nho đạt chất lượng đều, đẹp", ông Duy tiết lộ.

Cũng theo ông Duy, nho mẫu đơn có hương vị xoài, sữa; giá trị dinh dưỡng cao, khi cấp đông có thể bảo quản được trong vòng 6 tháng mà trái không rụng khỏi cuống.

Hiện, những gốc nho mẫu đơn của ông được 15 tháng tuổi và đang cho đợt trái đầu tiên, sản lượng khoảng 2 tấn. Trung bình, mỗi chùm nho có trọng lượng từ 500 - 700 gram, giá bán 400.000 đồng/kg. Ông Duy vừa mở cửa đón du khách đến tham quan, vừa bán trái tại vườn.

Giống nho mẫu đơn được ông Duy trồng thành công, cho trái xum xuê DUY TÂN

Về định hướng sắp tới, ông Duy cho biết sẽ mở rộng diện tích vườn nho, nhân giống số lượng lớn để bán ra thị trường, chuyển giao kỹ thuật, bao tiêu đầu ra cho bà con địa phương nếu muốn chuyển đổi sang trồng giống nho này.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó trưởng Trạm khuyến nông Q.Bình Thủy, nhận xét mô hình trồng nho mẫu đơn của ông Duy hoàn toàn mới, được đầu tư với hệ thống hiện đại. Ông Duy cũng là người tiên phong đưa giống nho đắt đỏ của Hàn Quốc về trồng ở miền Tây Nam bộ. Vườn mới vừa mở cửa vào dịp lễ để đón khách đến tham quan và nhận được phản hồi rất tích cực. Tuy nhiên, với mô hình này cần vốn đầu tư rất nhiều để làm hệ thống nhà màng.