Người tố giác 'thủ phạm' gây mùi hôi ở Chơn Thành sẽ được thưởng 10 triệu đồng

Chiều 9.12, ông Nguyễn Anh Tài, Chủ tịch UBND phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai, cho biết địa phương sẽ thưởng nóng 10 triệu đồng cho người nào phát hiện, tố giác "thủ phạm" gây mùi hôi ở Chơn Thành, sau thông tin Báo Thanh Niên phản ánh.

Trước đó, ngày 5.12, Báo Thanh Niên có bài viết Đồng Nai: Truy tìm 'thủ phạm' gây mùi hôi thối tấn công khu dân cư. Nhiều người dân tại phường Chơn Thành phản ánh tình trạng mùi hôi thối nồng nặc xuất hiện vào buổi tối cho đến rạng sáng khiến họ bất an, mất ngủ, lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Một số người dân cũng đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook và mong muốn cơ quan chức năng xử lý tình trạng này để môi trường trong sạch hơn.

Một góc phường Chơn Thành nhìn từ trên cao ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Anh Tài cho biết đã tiếp nhận các thông tin người dân phản ánh, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an phường và các phòng, ban chức năng xác minh, truy tìm nguồn gốc mùi hôi. Tuy nhiên, đến nay phường vẫn chưa phát hiện nơi phát sinh mùi hôi. Có thể việc phát sinh mùi hôi xảy ra không thường xuyên, gây khó khăn trong việc xác định, truy tìm nguyên nhân.

Người dân sẽ được thưởng 10 triệu đồng nếu tố giác đúng "thủ phạm" gây ra mùi hôi ở phường Chơn Thành ẢNH: HOÀNG GIÁP

UBND phường đề nghị người dân khi phát hiện các mùi hôi thối bất thường hoặc các vấn đề về an ninh trật tự, hãy trực tiếp liên hệ đến UBND phường, lực lượng công an hoặc các đơn vị chức năng của phường để được kiểm tra, xác minh, xử lý kịp thời.

Nếu phát hiện việc phát thải mùi hôi do các tổ chức, cá nhân trên địa bàn gây ra, UBND phường sẽ xử lý nghiêm theo quy định, nhằm đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân.