Người TP.HCM vẫn chờ cơn mưa đủ lớn để giải nhiệt chuỗi ngày nắng nóng kỷ lục

Trong ngày hôm qua, tại TP.HCM mưa đã xuất hiện nhiều nơi nhưng lượng nhỏ và diện hẹp. Dù vậy, nhiệt độ cũng được kéo xuống phổ biến 34 - 35 độ C so với mức gần 40 độ C liên tục trước đó.

Khoảng 20 giờ tối 4.5, khu vực Q.10 và 11 xuất hiện mưa khá lớn kéo dài khoảng 25 phút CHÍ NHÂN

Thế nhưng, cũng vì mưa chưa đủ lớn, không khí ngột ngạt, oi bức khiến nhiều người có tâm lý chờ một trận mưa đủ giải nhiệt. Anh Minh Hoàng ngụ Q.7 than thở: "Trên mạng thấy mưa rồi mà sao ở Q.7 nhà tôi 2 ngày nay vẫn chưa thấy giọt nào. Bao giờ mưa mới về tới đây?".

Trong khi đó, chị Quỳnh Lê ở khu phố 1, phường Hiệp Thành (Q.12) chia sẻ: Thấy dự báo Q.12 là một trong những nơi mưa xuất hiện sớm nhất thành phố. Vậy mà mấy hôm rồi mới chỉ đếm được năm bảy hạt mưa. Nắng có dịu đi nhờ mây đen nhiều nhưng vẫn nóng và oi bức khó chịu.

Sấm chớp đùng đùng, TP.HCM lại mưa rào sau chuỗi ngày nắng nóng như thiêu đốt

Hôm qua, mưa rào cũng ghi nhận được ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố nhưng đa số ngắn ngủi, lượng mưa ít. Đến khoảng 19 giờ tối, tại một số nơi ở TP.Thủ Đức mưa cũng xuất hiện. Khoảng 20 giờ, mưa lượng khá lớn cũng ghi nhận được ở khu vực Q.10 và 11.

Th.S Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thừa nhận, số liệu mưa của ngày và đêm hôm qua cho thấy lượng mưa đo được ở TP.HCM vẫn còn khá thấp so với nhiều nơi khác ở Nam bộ. Cụ thể, lượng mưa tại Tân Bình là 4,6mm, Cần Giờ 5mm và Củ Chi 4,6mm.

Trong khi đó, tại Long Khánh (Đồng Nai) lượng mưa đo được cao nhất đến 60,1mm, Đồng Phú (Bình Phước) 58,8mm hay Bến Cát (Bình Dương) 30,8mm…

Đối với khu vực miền Tây, mưa lớn xảy ra tại Mỹ Tú (Sóc Trăng) 60,6mm, Cái Nước (Cà Mau) 50,4mm, Sa Đéc (Đồng Tháp) 36,4mm…

Trưa nay, các cơ quan dự báo thời tiết tiếp tục phát đi tin cảnh báo mưa giông trên khu vực Nam bộ và Tây nguyên. Ảnh radar cho thấy khả năng mưa xuất hiện nhiều nơi Chụp màn hình

Đến trưa và đầu giờ chiều hôm nay, trời nhiều mây, sấm chớp ì oằng nhiều nơi, nắng nóng tiếp tục thu hẹp về diện và giảm về cường độ. Vì thế, nhiều người mong chờ một cơn mưa "thật sự đã đời" thay vì nhỏ giọt như mấy ngày qua. Dự báo, chiều tối nay khả năng có mưa rào và giông diễn ra ở khoảng ½ diện tích khu vực, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá trong giông. Lượng mưa phổ biến từ 5 - 20mm, có nơi trên 25mm.

Thế nhưng theo các chuyên gia, hôm nay khả năng mưa thu hẹp diện tích và lượng nhỏ hơn so với hôm qua. Khả năng mưa to trên diện rộng ở TP.HCM vẫn phải chờ thêm các diễn biến mới trong một vài ngày tới.