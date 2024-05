Sáng sớm nay TP.HCM có mưa, nắng nóng hạ nhiệt

Sáng sớm nay, khu vực quận 4 sấm chớp nhiều, có cảm giác như sẽ mưa lớn. Tuy nhiên, gió mạnh đã đẩy những đám mây trôi đi, lác đác mưa nhưng rồi tạnh. Khu vực quận 7 có mưa nhẹ. Đến hơn 6 giờ, trời vẫn vần vũ mây, báo hiệu một cơn mưa bất cứ lúc nào.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết: Lúc 5 giờ 10 phút, khu vực Hàng Xanh (Bình Thạnh) có mưa kèm theo tiếng sấm. Mưa buổi sáng thường nhỏ, hôm nay nhiệt độ sẽ giảm 2 - 3 độ C so với trưa hôm qua, xuống còn từ 35 - 37 độ C. Chiều tối nay tiếp tục có mưa vừa và mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 - 20mm, có nơi đến 50mm.

Khoảng 5 giờ 30 phút, mưa rào nhẹ tại khu vực Q.3 THANH XUÂN

Đến khoảng 5 giờ 30 phút, anh Nguyễn Hải ở Q.3 cho biết: khu vực gần ga xe lửa cũng có mưa, không khí dịu mát hơn so với những ngày trước.

TP.HCM mưa trên nhiều quận huyện, tập trung tại TP Thủ Đức Chụp màn hình

Cùng thời gian trên, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cũng phát đi bản tin cảnh báo: giông, sét, mưa lớn và mưa đá trên khu vực TP.HCM. Cụ thể, theo ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và ảnh định vị sét cho thấy mây giông đang phát triển, gây mưa rào trên nhiều khu vực:

Tại TP Thủ Đức khả năng mưa tại phường Thạnh Mỹ Lợi, An Lợi Đông, Cát Lái, Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông, Phú Hữu, Long Trường, Trường Thạnh, Phường Long Phước, An Khánh, An Phú, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú B… và Q.7, 4, Bình Thạnh

Trong 3 giờ tới, mây giông tiếp tục gây mưa rào, có nơi kèm theo giông, sét cho các khu vực kể trên. Ngoài ra, khối mây có khả năng phát triển và di chuyển theo hướng bắc đông bắc về phía khu vực lân cận như Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Q.1, 3, 4, 12 gây mưa rào và giông. Lượng mưa phổ biến từ 5 - 15mm, có nơi trên 15mm. Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 tương đương sức gió từ 8 - 17m/giây.

Nam bộ mưa nhiều nơi, chiều tối có mưa lớn Chụp màn hình

Trên khu vực Nam bộ, mưa có thể xảy ra trên nhiều địa phương ở cả miền Đông và Tây Nam bộ như: Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo: Chiều và tối nay ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 - 40mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp độ 1.