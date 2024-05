Sau mưa rào nhẹ, Nam bộ tiếp tục nắng nóng

Tại TP.HCM, sáng nay mưa rào nhẹ xuất hiện ở một số quận huyện như: 3, 4, Bình Thạnh, Hóc Môn, Tân Bình… Các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước cũng có mưa nhỏ vào sáng sớm.

Sáng sớm nay, nhiều người dân phường Hiệp Thành (Q.12) mừng hụt khi mây đen bao trùm cả bầu trời nhưng đến khoảng 9 giờ sáng đã trôi đi mất để lại nắng nóng gay gắt L.Q

Ngoài ra các tỉnh Tây nguyên như Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng cũng xuất hiện mưa giông nhẹ ở nhiều nơi.

Trái với mong chờ của nhiều người, sau mưa rào nhẹ, đến khoảng 9 giờ sáng, nắng nóng tiếp tục gay gắt. Đến đầu giờ chiều, nhiệt độ phổ biến ở khu vực Nam bộ vẫn 36 - 37 độ C, có nơi vượt 37 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại Mỹ Tho (Tiền Giang) 37,8 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) và Càng Long (Trà Vinh) cùng 37,7 độ C, Cao Lãnh (Đồng Tháp) là 37,2 độ C… Còn tại TP.HCM là 36,6 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong một vài ngày tới Nam bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

TP.HCM dự báo có mưa vào cuối tuần này và đầu tuần sau Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia



Tuy nhiên vào chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. TP.HCM khả năng mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn từ ngày 4 - 6.5.