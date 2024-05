Nam bộ đón mưa chuyển mùa

39 kỷ lục về nắng nóng chỉ trong 1 ngày

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay trong tháng 4 cả nước xảy ra 3 đợt nắng nóng và ghi nhận đến 110 kỷ lục nhiệt độ. Đặc biệt có đợt nắng nóng gay gắt từ 26 - 30.4, nhiều nơi cao hơn trung bình nhiều năm 2 - 4 độ C. Cao điểm của đợt này rơi vào các ngày 26 - 30.4. Nắng nóng xuất hiện toàn Bắc bộ và Trung bộ. Nhiệt độ trung bình tại Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ cao hơn 2 - 4 độ C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Ngày 30.4, tại trạm Quỳnh Lưu (Nghệ An) ghi nhận mức nhiệt 42 độ C, cao hơn kỷ lục năm 2019 khoảng 3,6 độ C.

Đặc biệt nhất ngày 27.4 cả nước có đến 27 trạm đo ghi nhận nhiệt độ từ 41 độ C trở lên và có 39 kỷ lục nhiệt được xác lập. Còn ngày 30.4 cả nước có 38 địa phương ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C.

Mức nhiệt độ 44 độ C cũng 2 lần được ghi nhận trong tháng 4 tại Đông Hà (Quảng Trị) ngày 28.4 và Tương Dương (Nghệ An) ngày 30.4. Mức nhiệt này chỉ kém kỷ lục 44,2 độ C được ghi nhận vào ngày 7.5 năm ngoái.

Theo các chuyên gia, năm nay nắng nóng đặc biệt gay gắt và bất thường cũng như mùa mưa đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Nguyên nhân là hiện tượng El Nino có cường độ khá mạnh, dù đã yếu đi và gần như trở về trạng thái trung tính nhưng ảnh hưởng của nó vẫn còn kéo dài trước khi chuyển sang trạng thái La Nina vào khoảng tháng 7 - 8.