Miền Bắc mưa đến 100mm, miền Tây nắng nóng kỷ lục

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ở Bắc bộ và các tỉnh bắc Trung bộ như Thanh Hóa, Nghệ An đang có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 2.5 đến 3 giờ ngày 3.5 có nơi trên 70mm như: Tà Hộc 2 (Sơn La) 95,6mm, Cao Dương (Hòa Bình) 83,8mm, Vân Đình (Hà Nội) 100,8mm, Mường Lát (Thanh Hóa) 76,2mm, Hoàng Mai (Nghệ An) 98mm…

Nhiệt độ khí tượng ở TP.HCM là 37,5 độ C nhưng nhiệt độ cảm nhận vượt 40 độ C, thậm chí 50 độ C tùy thời điểm và địa điểm cụ thể CHÍ NHÂN

Do không khí lạnh cuối mùa nên cường độ yếu không đủ xua đi cái nắng nóng gay gắt trên cả nước. Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt như: TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) 39,9 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,5 độ, Hoài Nhơn (Bình Định) 40 độ C…

Người dân TP.HCM đang chịu đựng số ngày nắng nóng trên 35 độ dài kỷ lục trong 30 năm

Đặc biệt khu vực Nam bộ, chuỗi ngày nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài. Không chỉ các tỉnh miền Đông mà nhiều địa phương ở Tây Nam bộ nắng nóng cũng vượt 38 độ C. Cụ thể: Biên Hòa (Đồng Nai) 38,5 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 38,9 độ C, Cao Lãnh (Đồng Tháp) và Vĩnh Long cùng mức cao kỷ lục 38,5 độ C, Tiền Giang và Bến Tre cùng 38,2 độ C, Trà Vinh 38,3 độ C… và ngay cả Cà Mau cũng lên tới 37,2 độ C. Đây đều là những mức nhiệt cao kỷ lục so với trung bình nhiều năm ở các tỉnh vùng sông nước Cửu Long.

Các tỉnh ĐBSCL nắng nóng kỷ lục Chụp màn hình

Dự báo ngày và đêm 3.5, ở Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 - 40mm, có nơi trên 80mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 - 30mm, có nơi trên 70mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngược lại, nắng nóng vẫn xuất hiện ở nhiều nơi. Khu vực từ Quảng Nam đến Bình Thuận có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Tây nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Từ ngày 5.5, nắng nóng diện rộng ở các khu vực trên có khả năng kết thúc.