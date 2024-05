Quá khủng khiếp: 110 kỷ lục nắng nóng bao trùm kỳ nghỉ lễ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tháng 4 xảy ra 3 đợt nắng nóng trên diện rộng. Trong đó đặc biệt nhất là đợt nắng nóng từ ngày 19 - 30.4.



TP.HCM nắng nóng gay gắt kéo dài CHÍ NHÂN

Cao điểm của đợt này rơi vào các ngày 26 - 30.4. Nắng nóng xuất hiện toàn Bắc bộ và Trung bộ. Nhiệt độ trung bình tại Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ cao hơn 2 - 4 độ C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Tây nguyên có nơi hơn 3 độ C, các khu vực khác phổ biến cao hơn 1 - 3 độ C.

Đáng chú ý, riêng ngày 27.4 đã có 39 kỷ lục nhiệt được xác lập ở cả tây Bắc bộ, Đông Bắc bộ, Đồng bằng sông Hồng, Trung bộ, Tây nguyên. 27.4 cũng là ngày nắng nóng đỉnh điểm trong tháng, khi có đến 27 trạm đo ghi nhận nhiệt độ từ 41 độ trở lên. Còn ngày 30.4 cả nước có 38 địa phương ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C.

Mức nhiệt độ 44 độ C cũng 2 lần được ghi nhận trong tháng 4 tại Đông Hà (Quảng Trị) ngày 28.4 và Tương Dương (Nghệ An) ngày 30.4. Mức nhiệt này chỉ kém nhiệt độ cao nhất trên lãnh thổ Việt Nam 44,2 độ C được ghi nhận vào ngày 7.5 năm ngoái.



Trong tháng 4, Nam bộ cũng xác lập 14 kỷ lục về nhiệt độ. Cụ thể, ngày 9.4, tại Đồng Nai nắng nóng 39,5 độ C vượt xa mức 28,6 độ C đã tồn tại 11 năm qua. Tại Bình Dương, ngày 16.4, nhiệt độ mới ghi nhận là 39,9 độ C, vượt lịch sử 1 độ C hồi năm 2016.



Ngày 30.4, tại trạm Quỳnh Lưu (Nghệ An) ghi nhận mức nhiệt 42 độ C, cao hơn kỷ lục năm 2019 khoảng 3,6 độ C.