Người trẻ chia sẻ câu chuyện cá nhân truyền cảm hứng trong cộng đồng

Ngày 23.10, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn TCP tổ chức Diễn đàn kết nối "Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước".

Các đại biểu tham dự diễn đàn ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tham dự diễn đàn có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng uỷ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Saravoot Yoovidhya, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn TCP.

Chú trọng lắng nghe, thấu hiểu nhu cầu của từng nhóm thanh niên

Phát biểu tại diễn đàn, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên theo hướng thiết thực, lấy người trẻ làm trung tâm và tạo điều kiện để thanh niên phát huy tiềm năng, đóng góp cho cộng đồng.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, thanh niên Việt Nam là lực lượng xã hội to lớn, giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn lên, tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, người trẻ cần được trang bị đầy đủ tri thức, kỹ năng, bản lĩnh, sức khỏe và khả năng thích ứng, đồng thời có môi trường thuận lợi để hiện thực hóa ước mơ.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vì thế không chỉ dừng ở việc mở rộng số lượng hội viên hay tổ chức các phong trào, mà cần chú trọng lắng nghe, thấu hiểu nhu cầu của từng nhóm thanh niên, tạo điều kiện để mỗi người phát huy thế mạnh.

Đặc biệt, cần bảo đảm không để hoàn cảnh trở thành rào cản khiến bất kỳ thanh niên nào bị bỏ lại phía sau.

Đánh giá kết quả 7 năm hợp tác giữa T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Tập đoàn TCP, anh Nguyễn Kim Quy cho biết, nhiều chương trình thiết thực đã được triển khai như "Tỏa sáng Nghị lực Việt", giải thưởng "Thanh niên sống đẹp", "Ngày hội Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực" và dự án "Không gian thể thao thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ".

Ông Saravoot Yoovidhya, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn TCP, tặng quà lưu niệm anh Nguyễn Minh Triết và anh Nguyễn Kim Quy nhân dịp 7 năm đồng hành cùng tổ chức Đoàn, Hội để hỗ trợ thanh niên ẢNH: ĐĂNG HẢI

Các chương trình góp phần hỗ trợ thanh niên khuyết tật, lan tỏa những hành động nhân ái, chăm lo đời sống thanh niên công nhân và mở rộng cơ hội rèn luyện thể chất.

Anh Nguyễn Kim Quy mong muốn tại diễn đàn này các bạn trẻ mạnh dạn chia sẻ những khó khăn, trải nghiệm và ước mơ để các tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ hơn nhu cầu thực tế, từ đó có cách thức đồng hành phù hợp.

Anh Nguyễn Kim Quy cũng mong muốn doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cần nhìn nhận thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng hỗ trợ, mà còn là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển.

Những câu chuyện tiếp năng lượng cho thanh niên Việt Nam

Phần giao lưu tại diễn đàn mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của người trẻ.

Chia sẻ tại diễn đàn, chị Lê Thị Thắm, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2023, kể về hành trình vượt qua những thử thách về sức khỏe, không đầu hàng hoàn cảnh để tiếp tục vươn lên. Từ một người không tay do khuyết tật chị đã tập viết bằng chân và trở thành cô giáo.

"Chỉ cần mình không mất phương hướng thì dù có đi chậm đến đâu mình cũng đang tiến về phía trước", chị Thắm bày tỏ.

Chị Lê Thị Thắm chia sẻ tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Cùng lan tỏa tinh thần sẻ chia, chị Đặng Thị Kim Oanh, gương "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026, lựa chọn đồng hành, hỗ trợ người khuyết tật tìm kiếm cơ hội sinh kế, từng bước tự chủ cuộc sống. Từ trải nghiệm của bản thân, chị biến nghị lực cá nhân thành điểm tựa cho những người có hoàn cảnh tương tự.

Ở lĩnh vực trách nhiệm với cộng đồng, anh Cà Văn Minh, Phó đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2026, chia sẻ về mô hình thiện nguyện "Nuôi em Công an", trực tiếp nhận đỡ đầu 25 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều em đã vươn lên, có cuộc sống tốt đẹp hơn.

"Nếu người trẻ không hành động thì sẽ không chạm tới được ước mơ. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất", đó là thông điệp anh Minh muốn chia sẻ với cộng đồng.

Các bạn trẻ từng được tuyên dương trong các chương trình của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chia sẻ câu chuyện cá nhân tại diễn đàn ẢNH: ĐĂNG HẢI

Chia sẻ góc nhìn về sức ảnh hưởng và khát vọng cống hiến, chị Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu liên lục địa năm 2022, Top 6 Hoa hậu thế giới năm 2026, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2025, nhấn mạnh ý nghĩa của việc sử dụng hình ảnh, tiếng nói để lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

"Lắng nghe câu chuyện của các bạn trẻ hôm nay, tôi càng tin rằng nguồn năng lượng lớn nhất của Việt Nam chính là con người, mà trên hết là thế hệ trẻ giàu nghị lực và khát vọng. Việt Nam là thị trường chiến lược và cũng là nơi chúng tôi mong muốn tiếp tục củng cố, đầu tư và cùng người trẻ tạo nên những giá trị lâu dài", ông Saravoot Yoovidhya bày tỏ cảm xúc tại diễn đàn.