Người trẻ đi làm thêm dịp hè không chỉ vì tiền, tại sao?

Ở lại thành phố trong mùa hè để làm thêm

Mùa hè đến cũng là lúc nhiều sinh viên có thể tạm rời giảng đường để về quê sau bao ngày học hành miệt mài, nhưng có những người chọn ở lại thành phố để vừa làm freelance kiếm thêm thu nhập, vừa tích lũy kỹ năng.

Trần Thảo Nguyên, sinh viên Khoa Văn hóa học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết các mùa hè trước thường chọn đi làm thay vì về quê và hè này cũng vậy. Công việc Nguyên đang làm là dạy kèm, gia sư cho học sinh. Theo Thảo Nguyên, ngoài thu nhập, công việc này giúp rèn luyện khả năng giao tiếp trước đám đông, biết cách diễn đạt và điều chỉnh cách nói chuyện sao cho phù hợp với người khác.

"Đây cũng là kỹ năng lớn nhất mà em học được trong quá trình đi làm thêm, nó bổ trợ rất nhiều cho ngành học, giúp em có thêm kinh nghiệm khi ra trường", Nguyên nói.

Sinh viên làm thêm tại một workshop ở Đường sách TP.HCM ẢNH: MAI CAT

Cùng trường với Nguyên, Huỳnh Trí Nhân cũng ở lại thành phố làm việc. Nhân cho biết trong dịp hè sẽ làm trợ giảng tại một trung tâm tiếng Anh. Theo Nhân, đây là công việc bán thời gian nên có thể cân bằng giữa việc học và làm khi hết nghỉ hè. "Ngoài thu nhập, công việc còn giúp em tích lũy kinh nghiệm giảng dạy, có cơ hội tiếp xúc với học viên và rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Bên cạnh đó, trải nghiệm làm trợ giảng cũng sẽ là điểm cộng trong hồ sơ xin việc sau này của em", Nhân nói.

Hè này, Triệu Lê Anh Quý, sinh viên Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông chọn ở lại TP.HCM thay vì về quê vì ngành học công nghệ cần nhiều thiết bị và cơ sở vật chất hiện đại mà ở quê chưa đáp ứng được. "Nếu về quê sẽ thiếu điều kiện học tập nên em quyết định ở lại để thuận tiện cho việc học và sử dụng các thiết bị cần thiết khi cần", Quý nói.

Tuy nhiên để có thu nhập và rèn luyện khả năng nói, Quý tiếp tục làm công việc dạy kèm đã làm trước đó. "Lý do chính khiến em ở lại thành phố vẫn là để phục vụ việc học tập nhưng làm thêm cũng là cách trang bị cho mình thêm kỹ năng nói và thuyết trình", Quý chia sẻ.

Phát huy thế mạnh cá nhân

Không còn chỉ là kiếm thêm thu nhập, xu hướng trở thành freelancer mùa hè đang được nhiều sinh viên lựa chọn nhờ sự linh hoạt về thời gian và khả năng phát huy thế mạnh cá nhân. Từ đó, người trẻ vừa có cơ hội rèn luyện kỹ năng, vừa chủ động cân bằng giữa học tập và công việc.

Là sinh viên năm cuối, Lê Yến Nhi, sinh viên Trường Dược, ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết từng làm công việc dịch thuật và gia sư. Lựa chọn những công việc này vì Nhi có khả năng tiếng Anh và muốn tận dụng kỹ năng đó để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa phát huy thế mạnh cá nhân. "Ngoài yếu tố tài chính, em cũng ưu tiên các công việc có thể làm tại nhà để tiết kiệm thời gian và không phải di chuyển nhiều, vừa giúp mình cân bằng giữa việc học và làm thêm, vừa tận dụng thế mạnh của bản thân", Nhi chia sẻ.

Sinh viên làm tại Thư viện Idecaf (P.Sài Gòn, TP.HCM) ẢNH: MAI CAT

Mỗi dịp hè, Mạc Nguyên Thư, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, thường về quê ở Đà Lạt. Tuy nhiên, em không phải về nhà nghỉ ngơi mà vẫn làm phụ giúp ở homestay của gia đình. Theo Thư, công việc này vẫn có thu nhập nhưng mang lại cảm giác thoải mái hơn, đồng thời giúp Thư phát huy thế mạnh là kỹ năng giao tiếp. "Ngoài ra, em học thêm nhiều kỹ năng mới như thu ngân hay pha chế, có lợi cho tương lai", Thư nói.

Còn Lê Nguyễn Hải Anh, sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM, chia sẻ hè này em chủ yếu ở lại thành phố để học tiếng Anh và học hè. Hải Anh cho biết công việc gia sư mà em chọn làm có ưu điểm là chỉ chiếm khoảng 2-3 buổi mỗi tuần nên giúp tiết kiệm thời gian, thuận tiện để cân bằng với lịch học khá dày của trường và vẫn có thể tận dụng kiến thức của mình kiếm thêm thu nhập.



