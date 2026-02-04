Người trẻ đưa âm nhạc và quà tết đến bệnh nhân ung bướu ở Cần Thơ

Ngày 4.2, tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (cơ sở 2, đường Trần Bình Trọng, phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), Đoàn thanh niên, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ tổ chức chương trình "Ấm tình ngày tết - San sẻ yêu thương"

Khi chương trình bắt đầu, những hàng ghế khán giả đã không còn chỗ ngồi. Hỗ trợ các cô, chú lớn tuổi đang chống chọi với bệnh tật là những bạn đoàn viên, thanh niên hăng hái và nhiệt tình. Trong chương trình, 50 bệnh nhân ung bướu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã bước lên sân khấu nhận quà tết từ Ban tổ chức. Mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng.

Chương trình không chỉ có bệnh nhân đến nhận quà, mà nhiều hoàn cảnh khác đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ cũng đến tham gia. Bởi sự kiện còn có những tiết mục văn nghệ đặc biệt do các bạn sinh viên đến từ Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP.Cần Thơ hát tặng. Các bài hát với chủ đề về tết, khát vọng vươn lên, giữ vững niềm tin và tinh thần lạc quan trong cuộc sống đã chạm vào trái tim của nhiều bệnh nhân.

Ngồi đến cuối chương trình, bà U.T.B (46 tuổi) cho biết, bản thân đã trải qua thời gian dài điều trị bệnh ung thư vú. Vì phải chờ đợt xạ trị tiếp theo nên bà vẫn chưa được về nhà đón tết. "Tôi rất cảm ơn các bạn trẻ đã mang không khí tết vào bệnh viện. Những chương trình như thế này thật sự ý nghĩa, giúp những người thường xuyên nằm trong phòng bệnh như tôi cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn", bà B. chia sẻ.

Các sinh viên Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP.Cần Thơ biểu diễn nhiều tiết mục ý nghĩa tặng bệnh nhân ung bướu ẢNH: THANH DUY

Trần Vũ Luân, sinh viên năm 2 ngành thanh nhạc, Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP.Cần Thơ, cho biết bản thân cảm thấy rất hạnh phúc khi được góp lời ca tiếng hát mang lại niềm vui cho các bệnh nhân ung bướu. Bởi rất nhiều người từ lâu đã không có dịp đến nơi đông vui, náo nhiệt và chơi xuân, vì sức khỏe không cho phép. Để tiết mục chỉn chu, ngoài giọng hát thì nhà trường còn hỗ trợ sinh viên mang cả band nhạc với các dụng cụ như đàn organ, piano, trống, bass.

"Em thật sự xúc động khi nghe thấy cô chú cô chú lắc lư theo điệu nhạc, có người còn lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc ấm áp này. Em mong rằng tiết mục của mình sẽ phần nào truyền đến các cô chú sự phấn khởi, động lực để chống chọi với bệnh tật", Luân bày tỏ.

Anh Nguyễn Thanh Luân, Bí thư Đoàn cơ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ, trao thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành cùng chương trình ẢNH: THANH DUY

Theo anh Nguyễn Thanh Luân, Bí thư Đoàn cơ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ, trong quá trình chuẩn bị, dù có phần lo lắng nhưng mọi người trong Ban tổ chức rất có phấn khởi vì cho rằng chương trình sẽ mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Vì ý nghĩa đó mà nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ, đồng hành. Trong đó, sự góp sức những bạn trẻ bằng lời ca tiếng hát là một phần quan trọng, tạo nên sự thành công và dấu ấn cho chương trình.

Tại chương trình, tiến sĩ - bác sĩ Võ Văn Kha, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ bày tỏ: "Chương trình hôm nay thật sự rất quý. Chúng tôi vui mừng, ấm lòng khi nhận được sự quan tâm của các cấp, để những người mắc bệnh ung bướu đang điều trị tại bệnh viện có thêm nghị lực vượt qua những khó khăn về bệnh tật, cơ sở vật chất, tài chính để cùng mọi người vui xuân đón tết cổ truyền".