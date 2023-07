Người trẻ tấp nập mua sắm, hóa trang tại sự kiện Manga Comic Con Việt Nam 2023

“Hội nghị Truyện tranh và Giải trí đa thể loại” Manga Comic Con Việt Nam 2023 được công ty Cổ phần Lễ hội Việt Nam VIETFEST, Liên minh chuyển đổi số DTS GROUP và Công ty chuyên tổ chức các sự kiện thể loại siêu anh hùng FM STUD‌IO phối hợp tổ chức để mang đến sân chơi lành mạnh, lý thú cho người hâm mộ.

Người trẻ hóa trang thành nhân vật trong phim, truyện tranh

Nhiều bạn trẻ hóa trang nhân vật (cosplay) và xuất hiện tại sự kiện từ rất sớm BTC

Nhiều người hâm mộ thích thú khi được chứng kiến nhiều màn cosplay "cực chất" BTC

Rất nhiều bạn trẻ cosplay rất dễ thương BTC

Sự kiện thu hút rất nhiều bạn trẻ đến từ nhiều nơi ở TP.HCM. Từ sớm, nhiều bạn đã cosplay thành các nhân vật trong các phim hoạt hình, truyện tranh để đến tham dự sự kiện, bởi đây là dịp mà những người yêu thích truyện tranh, phim hoạt hình và giải trí đa thể loại đến và giao lưu, chiêm ngưỡng các sản phẩm từ những thương hiệu mà họ yêu thích đồng thời có thể "sống thật" với nhân vật của họ.

Có bạn cosplay thành ma nữ, nhân vật trong phim SPY×FAMILY, nhân vật Hatake Kakashi trong phim Naruto, siêu nhân Gao, nhân vật trong Chainsaw Man...

Người tham dự choáng ngợp với một lượng khổng lồ các mô hình, các sản phẩm được chế tác từ các thương hiệu phim hoạt hình, truyện tranh nổi tiếng, kèm với đó là những sản phẩm như móc treo chìa khóa, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ... Những sản phẩm được chế tác này phần lớn là những tượng nhân vật từ các thương hiệu như One-Punch Man, Dragon Ball, One Piece...; bên cạnh đó là các mô hình lâu đài cổ và rồng, mô hình đồ chơi Transformers, tượng các nhân vật lịch sử Việt Nam...

Gao Đỏ Kaneko Noboru chụp hình cùng người hâm mộ THẾ SANG

Một trong những yếu tố thú vị trong sự kiện lần này là sự có mặt của nam diễn viên Kaneko Noboru, người thủ vai Gao Đỏ trong loạt phim Siêu nhân Ga‌o từng "làm mưa làm gió" màn ảnh nhỏ một thời, cùng với nam diễn viên Masahiro Inoue, người thủ vai Kamen Rider Decade trong loạt phim Kamen Rider Decade. Ở sự kiện gặp gỡ Gao Đỏ Kaneko Noboru, buổi sáng anh chỉ chụp ảnh cùng người hâm mộ, buổi chiều anh mới giao lưu với khán giả; với nam diễn viên Masahiro Inoue, sau khi gặp gỡ buổi sáng, anh cùng với người hâm mộ dạo hết gian hàng này đến gian hàng khác...

Gian hàng bày bán các mô hình nhân vật lịch sử Việt Nam THẾ SANG

Gian bày bán mô hình nhân vật Ultraman THẾ SANG

Những mô hình "khủng" khiến người tham dự thích thú

Nhiều mô hình "khủng" - với kích thước rất lớn và do chính người Việt thiết kế - đã được trưng bày tại sự kiện. Macro Studios mang đến sự kiện bộ sưu tập Batman có giá trị đến hàng tỉ đồng gồm 1 xe Batmobile Tumbler, 1 xe Batpod cùng bộ giáp Batman có có tỷ lệ 1:1 và giống đến 95% so với phiên bản của đạo diễn Christopher Nolan trong loạt phim siêu anh hùng The Dark Knight. Đây là gian mà người tham dự rất thích khi mô hình "xịn" này lần đầu tiên cho người hâm mộ thấy phần nào mô hình thực tế các vật dụng của Người dơi bước ra từ trong phim.

Chiếc Batmobile "siêu ngầu" được trưng bày tại sự kiện THẾ SANG

Mô hình "khủng" khác đó là King Kong, rồng, hổ làm từ hàng trăm lốp xe của anh Nguyễn Thành Triệu, một thợ cơ khí. Những mô hình này được làm từ hàng trăm lốp xe, riêng mô hình mô hình King Kong cao hơn 2 mét và nặng hơn 300kg, làm từ 200 lốp xe.

Bên cạnh 2 mô hình trên, một trong những mô hình triển lãm độc quyền khác tại Manga Comic Con Việt Nam 2023 là sa bàn có kích thước lớn (chiều dài 1,2 mét, rộng 70 cm và cao 55 cm) mô phỏng trận chiến trong phim Bí kíp luyện rồng do wAw Studio thực hiện. Đây được xem là sa bàn với kích thước và độ tinh xảo hàng đầu châu Á.

Gặp gỡ và thi tài tại sân khấu chính

Một trong những khu thu hút số lượng lớn người tham dự đó là khu sân khấu chính. Đây là một trong những khu vực thuộc 1 trong 3 khu diễn ra sự kiện lần này. Buổi sáng, sân khấu chính có ít người đến tham dự, ngồi nghe diễn giả nói chuyện nhưng đến tầm trưa, nơi này trở nên đông hơn, náo nhiệt hơn khi có những tiết mục văn nghệ, giao lưu...

Gần sân khấu chính, nhiều bạn trẻ "cắm trại" ở khu vực có những chiếc ghế lười được đặt sẵn. Tại đây, họ ăn uống, chơi game, ngủ nghỉ hoặc ghé chân nghỉ mệt chốc lát trước khi đi tham quan tiếp.

Khu sân khấu chính diễn ra các talkshow hấp dẫn như đạo diễn Charlie Nguyễn - nhà sáng lập của Comink - phát động cuộc thi Comink Comic Contest 2023; buổi gặp gỡ chủ nhân của chú mèo Mỹ Diệu gây sốt cộng đồng mạng và tác giả của truyện tranh Chiêu Hoàng Kỷ - Ghi chép về Nữ Đế cuối cùng...

Khu vực sân khấu chính sáng ngày 29.7 BTC

Sáng 29.7, khi các gian triển lãm mở cửa, đến khoảng trưa, một số khu vực khác cũng lục tục lắp, dựng để chuẩn bị cho những hoạt động tiếp theo. Bên cạnh những gian hàng trưng bày các sản phẩm truyện tranh, mô hình, công nghệ, thiết bị chơi game, F&B (dịch vụ nhà hàng và quầy uống)..., sự kiện còn có các hoạt động đêm nhạc vào cuối ngày, tất cả đều là yếu tố góp phần hoàn thiện mô hình Comic Con quốc tế này.



Theo ông Phạm Minh Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị VIETFEST, tầm nhìn của ban tổ chức là hiện thực hóa "Manga Comic Con Việt Nam 2023 trở thành sự kiện thường niên được mong đợi tại khu vực Đông Nam Á, ngang tầm với các sự kiện tương tự của Singapore hay Thái Lan”.

Sự kiện Manga Comic Con Việt Nam 2023 diễn ra trong 2 ngày 29.7 và 30.7.