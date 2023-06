Comic-Con 2023 gặp khủng hoảng

Comic-Con 2023 thiếu vắng hàng loạt tựa phim đình đám so với năm trước. Nếu như năm 2022, các "ông lớn" trong ngành giải trí mang đến sự kiện này các loạt phim đình đám để giới thiệu với công chúng như Star Trek, The Walking Dead hay House of the Dragon thì năm nay lại rất khác, trong khi sự kiện sắp diễn ra vào ngày 19.7.

Một trong những studio đình đám nhất thẳng thừng bỏ qua sự kiện năm nay đó là Marvel. 2 dự án quan trọng của hãng là The Marvels (Nia DaCosta chỉ đạo) và mùa 2 của series Loki (phát trên Disney+) sẽ không được quảng bá cho khán giả.

Nền tảng trực tuyến Paramount+ vẫn chưa xác nhận có đem phần tiếp theo của loạt phim Star Trek đến sự kiện hay không.

Phim Blue Beetle là một trong những phim siêu anh hùng hiếm hoi được giới thiệu tại Comic-Con sắp tới

Hãng hãng Lucasfilm, với loạt phim trực tuyến mới nhất là Ahsoka, cũng không mang phim đến sự kiện. Studio này, trong gần một thập kỷ qua, đã không mang bất kỳ phần phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) nào đến Comic-Con.

Còn "gã khổng lồ" Netflix năm nay cũng vắng mặt vì mới đây, hãng vừa tổ chức sự kiện Tudum ở Brazil và giới thiệu hàng loạt dự án đình đám (trong đó có giới thiệu trailer phim chuyển thể người đóng One Piece), đạt tổng cộng 78 triệu lượt xem trực tuyến.

HBO, Sony và Universal cũng vắng mặt. Chỉ có Warner Bros. và nền tảng trực tuyến Prime Video của Amazon là mang phim đến giới thiệu. Warner Bros. sẽ hé lộ cho khán giả nhiều thông tin thú vị về 2 dự án siêu anh hùng Blue Beetle (Angel Manuel Soto chỉ đạo) và Aquaman and the Lost Kingdom (James Wan chỉ đạo), còn Prime Video thì "nhá hàng" The Wheel of Time mùa 2 và The Boys: Gen V.

Biên kịch biểu tình khiến ảnh hưởng đến sự kiện Comic-Con năm nay

Làn sóng đình công của 11.000 biên kịch Mỹ diễn ra từ tháng 5 năm nay tạo nên vụ sụp đổ trong ngành công nghiệp phim ảnh lớn nhất từ trước đến nay ở xứ cờ hoa, là nhân tố ảnh hưởng đến việc hầu hết các hãng phim vắng mặt tại Comic-Con. Khi mà làn sóng biểu tình chưa thực sự chấm dứt, những nghệ sĩ cùng đứng ra với biên kịch, nhà sản xuất để quảng bá sản phẩm phim ảnh mới, ngay lập tức rút đi. Và chính điều này khiến cho các ông lớn không có ai đứng ra bảo chứng, giới thiệu phim cho họ nữa.