Người trẻ thể hiện rõ trách nhiệm với cộng đồng

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN; trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Đảng ủy Công an T.Ư, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị; bà Nguyễn Thị Hương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể hóa vai trò của thanh niên

Phát biểu tại chương trình, thượng tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân, cho biết tuổi trẻ tỉnh Bắc Giang và tuổi trẻ Công an nhân dân bước vào Tháng Thanh niên năm 2025 với niềm tự hào về truyền thống, lịch sử; với quyết tâm chính trị cao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Hơn lúc nào hết, đây cũng chính là thời điểm để thanh niên công an, thanh niên tỉnh Bắc Giang thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, với tổ chức Đoàn và với chính bản thân mình", anh Vũ nói.

Anh Nguyễn Tường Lâm và bà Nguyễn Thị Hương trao quà cho những học sinh khó khăn tại lễ phát động Tháng Thanh niên ẢNH: NGUYỄN THẮNG

Anh Vũ cho biết trong Tháng Thanh niên năm 2025, tuổi trẻ hai đơn vị sẽ tập trung triển khai 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 7 hoạt động lớn cấp bộ (tỉnh), 3 hoạt động đồng loạt cấp cơ sở và tập trung vào 5 nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục cụ thể hóa vai trò của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số trên các lĩnh vực công tác.

Bên cạnh đó, sẽ tích cực phối hợp giữa tổ chức Đoàn trong Công an nhân dân với các tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật. Đồng loạt tổ chức "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh", "Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới" kết hợp tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và nguồn nước sạch. Tổ chức hoạt động tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề "Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu"...

Các đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân tham gia lễ ra quân ẢNH: NGUYỄN THẮNG

Thay mặt Ban Thanh niên Công an nhân dân và Thường trực Tỉnh đoàn Bắc Giang, anh Vũ đã phát động Tháng Thanh niên năm 2025 và đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong tuổi trẻ hai đơn vị. Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên ra sức học tập, rèn luyện, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã lựa chọn.

"Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng", anh Vũ nhấn mạnh.

Chung tay giải quyết khó khăn

Tại lễ ra quân, Ban Thanh niên Công an nhân dân phối hợp với Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Bắc Giang triển khai đồng loạt 5 hoạt động hưởng ứng gồm: sinh hoạt chính trị, giáo dục lịch sử, truyền thống của lực lượng Công an nhân dân; tuyên truyền lưu động pháp luật về trật tự an toàn giao thông và chương trình "Chúng em làm lính cứu hỏa"; chương trình "Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Tại chương trình, đã diễn ra ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu"; các hoạt động an sinh xã hội gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Dịp này, các đơn vị đồng hành cùng chương trình đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 5 ngôi nhà tình nghĩa hưởng ứng phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ phát động; tặng 1 "Phòng máy tính cho em", 1 công trình "Vườn cây thanh niên", 2 công trình "Camera an ninh", 80 suất quà, học bổng tiếng Anh... Tổng giá trị nguồn lực của chương trình là 450 triệu đồng.

Các đại biểu tham gia lễ ra mắt công trình số hóa di tích Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ẢNH: NGUYỄN THẮNG

Các đơn vị đồng hành đã hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Lân (84 tuổi, thôn Dương Sơn, xã Liên Sơn, H.Tân Yên) với tổng kinh phí 70 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 ngôi nhà 19/8 với tổng giá trị 100 triệu đồng cho thượng úy Ngô Văn Long, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang và anh Phạm Văn Đức, Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự tại thôn Ngọc Sơn, xã ngọc Thiện, H.Tân Yên.

Ban tổ chức cũng hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 ngôi nhà đại đoàn kết với tổng giá trị 100 triệu đồng cho 2 hộ dân H.Tân Yên gồm: gia đình bà Chu Thị Yến (61 tuổi), ở tổ dân phố Tân Hoa, TT.Nhã Nam và gia đình ông Lương Ngọc Tuyển (70 tuổi), ở tổ dân phố Cầu Thượng, TT.Nhã Nam.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Lương Ngọc Tuyển xúc động cho biết gia đình ông thuộc hộ nghèo, đang phải ở ngôi nhà tạm xuống cấp nghiêm trọng, xây dựng từ 30 năm trước. Cả hai ông bà đã 70 tuổi, thường xuyên ốm đau, hai con của ông cũng khó khăn, không giúp được bố mẹ. "Hằng ngày tôi đi vá xe đạp, có hôm được vài chục nghìn, chỉ đủ mua rau", ông Tuyển kể. Vì thế, khi nhận được hỗ trợ 50 triệu đồng để làm lại nhà, ông vô cùng phấn khởi và cho biết nếu không có sự hỗ trợ này thì không biết đến bao giờ ông mới có được ngôi nhà an toàn, che mưa, che nắng.

Cũng là người được nhận hỗ trợ tiền xây nhà, bà Chu Thị Yến bày tỏ: "Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của các tổ chức Đoàn Thanh niên. Nhờ có sự giúp đỡ này, gia đình tôi đã bớt khó khăn và sẽ làm được ngôi nhà mới".