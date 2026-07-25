Người trẻ tiếp cận di sản TP.HCM theo cách mới

Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TP.HCM), Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) đã tổ chức sự kiện "Chạm vào di sản: Khi công nghệ hồi sinh ký ức đô thị"(ngày 23.7).

Trong khuôn khổ sự kiện, hai tọa đàm "Chuyển đổi số di sản: Hồi sinh phim cải lương bằng công nghệ" và "Số hóa di sản kiến trúc" đã giới thiệu nhiều giải pháp ứng dụng AI và công nghệ số nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa trong bối cảnh nhiều tư liệu và công trình đang chịu tác động của thời gian.

Các bạn trẻ đã có cơ hội tiếp xúc với những ứng dụng chuyển đổi số tại sự kiện ẢNH: THANH AN

Không chỉ các chuyên gia và đơn vị công nghệ nhìn nhận chuyển đổi số là giải pháp mới trong bảo tồn di sản, nhiều bạn trẻ cũng cho rằng công nghệ đang mở ra cách tiếp cận gần gũi hơn với những giá trị văn hóa vốn có nguy cơ bị lãng quên.

Trần Mạnh Tân, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết việc ứng dụng công nghệ AI để phục dựng những thước phim cũ giúp thế hệ trẻ dễ dàng tiếp cận hơn với các giá trị văn hóa truyền thống. Theo Tân, những tư liệu sau khi được phục dựng màu sắc, cải thiện chất lượng hình ảnh trở nên sinh động và hấp dẫn hơn, từ đó tạo sự quan tâm của người trẻ đối với các di sản của thành phố.

ẢNH: THANH AN

"Chuyển đổi số rất quan trọng trong việc hồi sinh những ký ức của thành phố. Khi những bộ phim xưa được phục dựng, lên màu, em cảm thấy việc tiếp cận trở nên thú vị hơn. Đây là một trong những cách quan trọng để lưu giữ các giá trị văn hóa cho những thế hệ sau", Tân chia sẻ.

Từ góc nhìn của một người trẻ đang theo học và tiếp cận với lĩnh vực truyền thông, Phạm Hoàng Vũ, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho rằng chuyển đổi số đang tạo ra nhiều thay đổi trong cách con người nhìn nhận về văn hóa và di sản. Theo Vũ, những công nghệ mới như AI không chỉ hỗ trợ trong việc phục dựng phim ảnh, xây dựng nội dung số mà còn giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về những giá trị văn hóa trong quá khứ.

Tuy nhiên, Vũ cho rằng AI không thể thay thế hoàn toàn vai trò của con người trong quá trình bảo tồn di sản. "AI không thể thay thế con người, nhưng nếu biết ứng dụng AI vào chuyển đổi số thì đây sẽ là một điều tích cực. Con người vẫn là người điều khiển và sử dụng công nghệ để phát triển các giá trị văn hóa", Vũ nói.

Nhiều hoạt động tương tác, kết nối giữa công nghệ số và người trẻ đã diễn ra trong khuôn khổ sự kiện ẢNH: THANH AN

Trong khi đó, Trịnh Anh Hào, sinh viên Trường ĐH FPT, nhìn nhận chuyển đổi số không chỉ giúp lưu giữ các công trình kiến trúc, mà còn tạo cơ sở để bảo vệ và nghiên cứu những giá trị lịch sử trong tương lai. Theo Hào, công nghệ có thể hỗ trợ con người trong việc thu thập, xử lý dữ liệu với độ chính xác cao, đặc biệt đối với những công trình có quy mô lớn hoặc yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

Dù vậy, Hào cho rằng công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi kết hợp với tư duy sáng tạo và vai trò của con người. "AI là công cụ hỗ trợ rất quan trọng trong chuyển đổi số, nhưng chính sự sáng tạo của con người mới giúp việc ứng dụng công nghệ vào bảo tồn di sản trở nên có ý nghĩa hơn", Hào nhận định.

Những chia sẻ từ các bạn trẻ cho thấy chuyển đổi số không còn là khái niệm xa lạ mà đang dần trở thành cầu nối giúp thế hệ mới tiếp cận, hiểu và tham gia vào quá trình gìn giữ các giá trị văn hóa của TP.HCM. Khi công nghệ được kết hợp với sự chủ động của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, di sản không chỉ được lưu giữ trong kho tư liệu mà còn tiếp tục được lan tỏa trong đời sống hiện đại.