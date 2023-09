Người vi phạm nồng độ cồn bỏ lại xe máy, ô tô, không chịu ký biên bản

Tối 25.9, tổ công tác của Bộ Công an do Cục CSGT và Cục Công tác chính trị thực hiện đã ra quân tổng kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó chủ yếu kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy ở Bình Dương.

CSGT bất ngờ khi người vi phạm có nồng độ cồn quá cao ĐỖ TRƯỜNG

Tháo chạy khi gặp chốt đo nồng độ cồn của tổ công tác Bộ Công an

Ngày đầu ra quân làm việc, tổ công tác của Bộ Công an đã thực hiện tổng kiểm soát các phương tiện giao thông tại ngã tư Chiêu Liêu trên đường ĐT 743 (P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, Bình Dương).

Kiểm tra xe máy của người vi phạm giao thông ĐỖ TRƯỜNG

Tại đây, tổ công tác đã kiểm tra nồng độ cồn ngẫu nhiên đối với người điều khiển phương tiện ô tô, xe máy có biểu hiện say xỉn, vi phạm giao thông…

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại khu vực công an kiểm tra, có hàng chục trường hợp tài xế ô tô, xe máy vi phạm, hầu hết là vi phạm nồng độ cồn.

Có trường hợp đưa thẻ ra vào cổng một cơ quan báo chí để xin bỏ qua vi phạm nhưng vẫn bị lập biên bản. Với thái độ kiên quyết xử lý vi phạm của tổ công tác, nhiều trường hợp đã "xin quyền trợ giúp" nhưng đều bất thành.

Tổ công tác lập biên bản xử lý vi phạm ĐỖ TRƯỜNG

Nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện khi có hơi men trong người đã bỏ xe máy và ô tô ở lại hiện trường, không ký biên bản.

Đáng chú ý, có trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT mà phóng xe máy bỏ chạy nhưng bị lực lượng công an chạy bộ giữ lại. Có trường hợp còn gây sự với cả phóng viên báo chí tác nghiệp tại hiện trường.

Người vi phạm bỏ chạy, bị công an giữ lại ĐỖ TRƯỜNG

Chỉ trong khoảng 2 giờ kiểm tra đã có trên 50 trường hợp vi phạm bị lực lượng công an lập biên bản xử lý.

Nhiều phương tiện của chủ xe vi phạm bị tạm giữ ĐỖ TRƯỜNG

Theo kế hoạch, tổ công tác của Bộ Công an sẽ tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông ở Bình Dương trong những ngày tiếp theo.