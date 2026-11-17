Dữ liệu được đề cập trong báo cáo thường niên Open Doors công bố hôm 16.11 bởi Viện Giáo dục quốc tế Mỹ (IIE). Cụ thể, Mỹ thu hút hơn 1,14 triệu người học quốc tế vào năm học 2025-2026, giảm 3% so với năm học trước. Song, số người Việt du học Mỹ đi ngược xu hướng chung khi tăng 6,5%, chạm mốc 27.257 và chiếm 2,4% tổng số.

Đây cũng là mức cao nhất từ khi IIE bắt đầu công bố dữ liệu của thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, năm học này Việt Nam rơi 1 bậc xuống vị trí thứ 6, lần lượt xếp sau Ấn Độ (29,6%), Trung Quốc (22,2%), Hàn Quốc (3,6%), Canada (2,7%) và Nepal (2,5%). Thứ hạng của Việt Nam tương tự thời điểm năm học 2023-2024.

Về cơ cấu, 64,1% người theo đuổi bằng cử nhân, 18,2% chọn hệ sau ĐH, 13,1% tham gia chương trình thực tập không bắt buộc (OPT) và 4,6% còn lại học các khóa không cấp bằng. Đáng chú ý, số lượng chọn sau ĐH tăng 12%, cao hơn cử nhân (8,1%) - đảo chiều xu hướng năm ngoái.

Trong khi đó, 2 hệ còn lại đều giảm từ 1,8-7,7%, còn khoảng 4.600 người.

Xu hướng sụt giảm còn diễn ra với số lượng visa du học cấp mới, ở cả 3 diện F (chương trình học thuật hoặc ngôn ngữ), J (trao đổi) và M (học nghề hoặc phi học thuật) - quanh mức từ 14,6-26,6%. Trong đó, diện M chứng kiến mức giảm sâu nhất.

Về loại hình, phần lớn (59%) người Việt nhập học các trường định hướng đào tạo tới tiến sĩ, tiếp đó là trường CĐ cộng đồng (23,7%) và cơ sở chuyên ngành đặc thù (8,4%). Gần 3/4 học trường công, tăng 3,7% so với năm ngoái.

Báo cáo còn nêu 5 điểm đến hàng đầu trong mắt du học sinh Việt là Texas, California, Washington, Massachusetts và Florida. Còn tính người học quốc tế nói chung, 3 nơi thu hút nhất là New York (133.715), California (131.276) và Texas (98.902).

Ngoài ra, 3 ĐH có nhiều du học sinh nhất là New York, Bang Arizona và Northeastern. Tổng cộng, du học sinh các quốc gia chiếm 6% số người học ở các cơ sở giáo dục ĐH Mỹ. Đồng thời, 17.250 người học từ xa qua các chương trình trực tuyến.

Về ngành học, 3 lĩnh vực dẫn đầu lựa chọn vẫn không đổi, gồm toán và khoa học máy tính (25%), kỹ thuật (18,7%), kinh doanh và quản lý (14%). Tuy nhiên, tỷ lệ chọn toán và khoa học máy tính chứng kiến mức giảm nhiều thứ nhì (6,3%), chỉ xếp sau nhóm mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng (8,5%).

Đại diện trường ĐH Mỹ tư vấn trực tiếp cho người học Việt Nam tại TP.HCM, tháng 9.2025 ẢNH: NGỌC LONG