Người Việt Nam vẫn lạc quan nhất ASEAN

Một nghiên cứu mới được công bố về "Tâm lý người tiêu dùng ASEAN (ACSS) năm 2023" do Ngân hàng UOB Việt Nam thực hiện chỉ ra rằng, người tiêu dùng ở Việt Nam có tâm lý lạc quan hơn so với người tiêu dùng ở Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Theo khảo sát, lạm phát gia tăng là mối lo ngại hàng đầu ở ASEAN với tỷ lệ lên đến 62%. Tương tự có 57% lo ngại về chi phí sinh hoạt tăng cao. So với khu vực, tỷ lệ người được khảo sát ở Việt Nam bày tỏ quan ngại về hai lĩnh vực này cũng cao hơn, lần lượt là 66% và 62%.

Tuy nhiên, ngược lại người Việt Nam lại lạc quan nhất khu vực khi có đến 76% số người được khảo sát ở Việt Nam kỳ vọng mình sẽ có tình hình tài chính tốt hơn vào tháng 6 năm sau, tiếp theo là Indonesia với 74% và Thái Lan 68%.

Ở thời điểm khảo sát, cứ 10 người tiêu dùng ở Việt Nam thì có 8 người lo lắng về vấn đề tài chính của mình. Ba mối quan tâm tài chính hàng đầu ở Việt Nam là khả năng để dành tiền tiết kiệm 32%, khả năng duy trì lối sống hiện tại 32% và khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính và chăm sóc sức khỏe của cha mẹ 30%. Do đó, người tiêu dùng thận trọng hơn với tài chính và việc đầu tư. Có đến 65% số người được hỏi cho biết đã theo dõi việc chi tiêu và tiền bạc chặt chẽ hơn thông qua nền tảng ngân hàng trực tuyến và 60% đã tìm hiểu thêm về các sản phẩm có ưu đãi, điểm thưởng hoặc tiết kiệm.

Ngoài ra, sở thích áp dụng các kênh thanh toán và ngân hàng kỹ thuật số tiếp tục có xu hướng gia tăng mạnh mẽ. Người tiêu dùng đang ưa chuộng các nền tảng thanh toán thương mại điện tử và thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng trên ví di động. Ông Paul Kim, Giám đốc Khối dịch vụ tài chính cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết: "Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở Việt Nam đã giúp cho người tiêu dùng Việt Nam cảm thấy lạc quan hơn về sức khỏe tài chính so với người tiêu dùng trong khu vực. Trong khi người tiêu dùng vẫn quan ngại về lạm phát cao, điều đáng khích lệ là họ vẫn không ngừng đón nhận một kỷ nguyên mới của số hóa".

ACSS là nghiên cứu hàng đầu của UOB phân tích tâm lý và các xu hướng của người tiêu dùng tại Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Đây là năm thứ 4 nghiên cứu được triển khai, thực hiện trong tháng 6 năm 2023 và đã khảo sát trực tuyến 3.400 đáp viên tại 5 nước. Tại Việt Nam có 600 người tham gia trả lời.