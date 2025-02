Người Việt nhắn tin qua internet nhiều hàng đầu thế giới

Theo báo cáo thường niên Digital 2025 Global Overview Report do We Are Social và Melwater công bố mới đây, tỷ lệ người trên 16 tuổi sử dụng dịch vụ, nền tảng nhắn tin qua internet trên toàn cầu là 94,5% (tính đến quý 3/2024).

Tại Việt Nam, con số này lên tới 95,8%, cao hơn mức trung bình toàn cầu. Không chỉ nhiều hơn so với thế giới, Việt Nam cũng nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tỷ lệ người nhắn tin qua internet, đứng sau Philippines (98,9%), Indonesia (98,4%).

Người Việt hình thành thói quen trao đổi với nhau hằng ngày qua tin nhắn sử dụng nền tảng internet Ảnh: Anh Quân

Về độ tuổi, nhóm 16 - 24 (cả nam lẫn nữ) đạt tỷ lệ cao nhất, lần lượt là 96,7% và 96,3%, trong khi nhóm trên 65 tuổi chỉ ở mức 76,5% và 68,5%. Điều này cũng phản ánh đúng thực trạng không chỉ tại Việt Nam mà còn ở quy mô toàn cầu, khi thế hệ trẻ thành thạo và có xu hướng sử dụng thiết bị di động kết nối internet nhiều hơn.

Bên cạnh đó, báo cáo còn quan tâm đến xu hướng gọi video trên điện thoại di động. Chỉ số trung bình toàn cầu đang ở mức 35,5%, nhưng tại Việt Nam, có 41,1% người dùng (trên 16 tuổi) thường xuyên thực hiện cuộc gọi video, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 6 trong danh sách khảo sát. Những thị trường dẫn đầu gồm Nigeria (75,4%), Nam Phi (53,9%), Philippines (49,5%), UAE (44,8%), New Zealand (43,5%).

Số liệu từ báo cáo khác được Decision Lab công bố trước đó cho thấy Zalo dẫn đầu danh sách nền tảng nhắn tin phổ biến nhất ở Việt Nam với 85% người dùng. Theo sau lần lượt là Facebook 59% và Messenger 52%. Tính đến hết năm 2024, số người dùng Zalo thường xuyên mỗi tháng hơn 76 triệu tài khoản, với 2 tỉ tin nhắn trao đổi hằng ngày.

Trong khi đó, tại hội nghị tổng kết về thông tin điện tử cuối năm 2024, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết Việt Nam đang có khoảng 110 triệu tài khoản mạng xã hội thường xuyên, trong đó Zalo chiếm 76,5 triệu tài khoản hằng tháng, vượt qua Facebook (72 triệu), TikTok (67 triệu) và YouTube (63 triệu).