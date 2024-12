Người Việt tăng mua sắm xe máy, thị trường đang trên đà hồi phục

Tương tự thị trường ô tô, sau chuỗi ngày ảm đạm những tín hiệu tích cực đang trở lại với thị trường xe máy Việt Nam. Nhu cầu mua sắm xe máy để đi lại của người dân gia tăng góp phần giúp doanh số bán hàng của toàn thị trường hồi phục, trong đó các "ông lớn" như Yamaha, Honda tiếp tục chiếm ưu thế về lượng xe bán ra trên thị trường.

Vì sao doanh số xe máy tại Việt Nam giảm mạnh trong năm 2023?

Càng về cuối năm, nhu cầu mua sắm xe máy của người Việt càng gia tăng

Theo Motorcycles Data - chuyên trang thống kê dữ liệu xe máy toàn cầu, sau bước "chạy đà" không mấy khả quan, thị trường mô tô xe máy hai bánh tại Việt Nam có khởi đầu không mấy suôn sẻ. Tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, người dân vẫn thắt chặt chi tiêu khiến nhu cầu mua sắm, đổi xe máy mới theo đó cũng giảm. Kết thủ nửa đầu năm 2024, toàn thị trường ghi nhận doanh số bán hàng giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ quý 3/2024 những tín hiệu tích cực đã đến với thị trường xe máy Việt Nam Ảnh: Bá Hùng

Tuy nhiên, bắt đầu từ quý 3/2024 những tín hiệu tích cực đã đến với thị trường xe máy Việt Nam. Nỗ lực áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá hay tặng quà cho khách mua xe, cộng với việc hàng loạt mẫu mã được làm mới đặt trong bối cảnh kinh tế hồi phục… đã thúc đẩy sức mua xe máy tăng trưởng.

Số liệu bán hàng được Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố mới đây cho thấy, trong quý 3/2024 (tính từ tháng 7 đến 9.2023), 5 thành viên thuộc VAMM gồm: Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM đã bán ra thị trường tổng cộng 686.001 xe máy các loại, tăng 82.874 xe tương đương 13,74% so với quý 2/2024 đồng thời tăng 12,34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là quý thứ 2 liên tiếp trong năm 2024 doanh số bán xe máy của các thành viên VAMM tăng trưởng, đồng thời cũng là quý bán hàng có doanh số cao nhất trong vòng hơn 1 năm trở lại đây. Đặc biệt, quý 3/2024 là lần đầu tiên sau hơn 1 năm qua, thị trường xe máy Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng ở mức hai con số, lần gần nhất thị trường đạt được điều này đã diễn ra từ quý 2/2023.

Tính đến hết tháng 10.2024 tổng doanh số bán xe máy hai bánh tại Việt Nam đã đạt mức 2,35 triệu xe, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Bá Hùng

Theo Motorcycles Data, tính đến hết tháng 10.2024 tổng doanh số bán xe máy hai bánh tại Việt Nam đã đạt mức 2,35 triệu xe, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đại lý chính hãng cũng như một số cửa hàng không chính hãng chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu đều cho biết sức mua trên thị trường đang trên đà hồi phục. Càng về cuối năm, người Việt thường mua sắm càng nhiều xe máy. Do đó, việc kết thúc năm 2024 với mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái là điều hoàn toàn có thể đạt được.

Xe máy điện ngày càng phổ biến nhưng xe máy xăng vẫn chiếm ưu thế

Tương tự ô tô, thị trường xe máy Việt Nam sau 3 quý đã qua của năm 2024 cũng chứng kiến màn đổ bộ ồ ạt của các mẫu mã xe máy điện. Bên cạnh các thương hiệu chuyên về xe điện như VinFast, Yadea, DatBike hay Pega… Ngay cả những hãng xe truyền thống như Honda cũng đã lấn sân sang việc kinh doanh xe máy điện tại Việt Nam.

Những hãng xe truyền thống như Honda, Yamaha cũng đã lấn sân sang việc kinh doanh xe máy điện tại Việt Nam. Ảnh: Bá Hùng

Tuy nhiên, phần lớn xe máy tiêu thụ tại Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2024 vẫn là xe máy xăng dùng động cơ đốt trong. Mức tăng trưởng ghi nhận ở tất cả các phân khúc, trong đó phân khúc xe tay ga tăng 1,8%, xe máy tuy chiếm thị phần nhỏ nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng 13%. Trong khi đó, xe điện đang gặp khó khăn khi phân khúc xe máy điện L1 (tương ứng với động cơ dưới 50cc) chỉ tăng trưởng 0,4%, trong khi phân khúc L3 giảm 13,1%.

Xét theo nhà sản xuất, các hãng xe Nhật Bản vẫn chiếm ưu thế. Trong đó, Honda vẫn dẫn đầu thị trường với mức tăng trưởng 2,7%, Yamaha xếp thứ hai với mức tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Các vị trí tiếp theo thuộc về Pega (tăng 2,3%), Yadea tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái.