Người Việt tiêu thụ gần 32.000 ô tô mới, xe thương hiệu nào được mua nhiều nhất?

Doanh số bán ô tô tại Việt Nam lấy lại nhịp tăng trưởng trong tháng 3.2024 tuy nhiên liệu đây có thực sự là tín hiệu khả quan khi sức mua nhìn chung vẫn khá ì ạch.



Người Việt mua gần 32.000 ô tô mới

Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy thị trường ô tô Việt Nam vừa lấy lại nhịp tăng trưởng trong tháng khép lại quý bán hàng đầu tiên của năm 2024.

Trong tháng 3.2024 người Việt đã mua sắm tổng cộng 31.831 xe 13.666 xe ô tô các loại, tăng 18.165 xe tương đương 57,1% so với tháng 2.2024 Bá Hùng

Cụ thể, trong tháng 3.2024, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 27.289 xe ô tô các loại, tăng 15.656 xe tương đương khoảng 135% so với tháng 2.2024. Tất cả các phân khúc xe du lịch, xe thương mại và xe chuyên dụng đều ghi nhận sự tăng trưởng về doanh số, trong đó ô tô du lịch chiếm phần lớn và có mức tăng trưởng 135% so với tháng 2.2024. Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai do Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam, trong tháng 3.2024 người Việt đã mua sắm tổng cộng 31.831 xe 13.666 xe ô tô các loại, tăng 18.165 xe tương đương 57,1% so với tháng 2.2024.

Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng ô tô mới tiêu thụ trong tháng 3.2024 vẫn thấp hơn khoảng 9%. Điều này cho thấy, sức mua ô tô vẫn khá yếu, trong khi mức tăng trưởng so với tháng 2.2024 hoàn toàn dễ hiểu khi thời gian bán hàng trong tháng 3.2024 không bị gián đoạn như tháng 2.2024 (trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán). Trong khi đó, theo VAMA, tính đến hết quý 1/2024, tổng lượng ô tô bán ra trên thị trường vẫn thấp hơn 17% so với cùng kỳ năm 2023, dù các nhà sản xuất, phân phối ô tô vẫn nỗ lực duy trì chính sách ưu đãi, giảm giá với nhiều mẫu mã khác nhau.

Sức mua tìm lại nhịp tăng trưởng giúp doanh số bán hàng của hầu hết các hãng ô tô đều cho thấy tín hiệu tích cực nếu nhìn vào số liệu bán hàng. Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu cuộc đua thương hiệu ô tô hút khách nhất Việt Nam vẫn không thay đổi.

Cụ thể, Hyundai tiếp tục dẫn đầu cuộc đua doanh số với 4.542 xe bán ra trong tháng 3.2024, tăng hơn 2.500 xe so với tháng trước. Ngoài Hyundai Accent vẫn duy trì được sức hút hàng đầu, các mẫu ô tô gầm cao cũng đóng góp đáng kể vào tổng doanh số bán hàng cho hãng xe Hàn tại Việt Nam. Doanh số Hyundai Tucson, Santa Fe, Creta hay ngay cả mẫu SUV đô thị - Venue đầu tăng trưởng.

Tính đến hết quý 1/2024, tổng lượng ô tô bán ra trên thị trường vẫn thấp hơn 17% so với cùng kỳ năm 2023 Bá Hùng

Các vị trí tiếp theo đều có sự thay đổi khi Toyota với 3.865 xe bán ra đã vươn lên xếp thứ 2, qua đó đẩy Ford xuống thứ 3 dù hãng xe Mỹ đã bán tới 3.686 xe, tăng hơn 2.000 xe so với tháng trước đó. Trong đó, mẫu bán tải Ford Ranger chiếm gần nửa doanh số bán của Ford tại Việt Nam.



Mitsubishi cũng có bước tiến mạnh mẽ khi xếp thứ 4 với 3.439 xe bán ra. Trong đó, Xpander vẫn là mẫu xe bán chạy nhất và dẫn đầu thị trường. Bên cạnh đó, sức hút từ mẫu Xforce cũng giúp Mitsubishi có thêm niềm hy vọng cải thiện tình hình kinh doanh, san sẻ gánh nặng doanh số cho Xpander. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Honda (2.832 xe), Kia (2.524 xe), Mazda (2.350 xe) và Suzuki (1.750 xe).

Thông tin chi tiết 10 thương hiệu ô tô bán nhiều xe nhất Việt Nam tháng 3.2024 Nguồn: VAMA, HTV

Tính đến hết quý 1/2024, Hyundai với tổng doanh số 10.114 xe đang tạm dẫn đầu cuộc đua doanh số giữa các thương hiệu ô tô. Vị trí thứ 2 thuộc về Ford (8.021 xe), trong khi Toyota chỉ mới bán được 7.321 xe.