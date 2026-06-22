Người Việt vừa trải qua đêm ngắn nhất 2026: Sẽ có chuyện lạ vào ngày Hạ chí 2027

Đúng 15 giờ 24 phút ngày 21.6, người Việt chính thức đón Hạ chí 2026. Ở Bắc bán cầu trong đó có Việt Nam, ngày có điểm Hạ chí đánh dấu đêm ngắn nhất và ngày dài nhất trong năm.

Người Việt vừa trải qua đêm ngắn nhất 2026 vì Hạ chí ẢNH: CAO KỲ NHÂN

Timeanddate.com cho biết tính từ ngày Hạ chí tháng 6.2025 đến ngày Hạ chí tháng 6.2026 kéo dài 365 ngày, 5 giờ và 42 phút. Trong khi đó, tính từ ngày Hạ chí tháng 6.2026 đến ngày Hạ chí tháng 6.2027 lại kéo dài 365 ngày, 5 giờ, 46 phút.

Như vậy, lần Hạ chí tiếp theo 2027 cũng rơi vào ngày 21.6, nhưng không phải theo 15 giờ 24 phút như ngày Hạ chí 2026. Theo chuyên gia, trên thực tế, ngày này thay đổi mỗi năm, không cố định, lý giải thế nào?

Chuyện gì đang xảy ra?

Các nhà nghiên cứu cho biết nếu nhìn đến Hạ chí 2027, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn, khi tính từ ngày Hạ chí tháng 6.2026 đến ngày Hạ chí tháng 6.2027, 1 năm dài 365 ngày, 5 giờ, 46 phút. Năm nay không dài bằng năm ngoái, mà dài hơn khoảng 4 phút. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Theo chuyên gia, việc xác định độ dài của 1 năm nhiệt đới (năm mặt trời, năm thiên văn) là một việc khá phức tạp. Trước hết, điều đó phụ thuộc vào việc chúng ta chọn điểm chí hoặc điểm phân nào làm điểm xuất phát.

Điều này liên quan đến thực tế là quỹ đạo của trái đất không hoàn toàn là hình tròn với mặt trời nằm chính xác ở tâm. Thay vào đó, nó hơi hình elip, có nghĩa là nó là một hình tròn hơi bị bóp méo và mặt trời nằm hơi lệch tâm một chút.

Năm nay dài hơn năm ngoái khoảng 4 phút, vì sao vậy? ẢNH: CAO KỲ NHÂN

Sau đó, nếu chúng ta xem xét trong thời gian dài, chúng ta cần phải nhìn hình dạng quỹ đạo của trái đất và độ nghiêng trục của nó thay đổi chậm như thế nào, theo những chu kỳ phức tạp kéo dài hàng nghìn năm.

Để giải quyết những khó khăn này, năm nhiệt đới thường được đưa ra dưới dạng giá trị trung bình. Nhưng nếu chúng ta giữ nguyên điểm chí hoặc điểm phân làm điểm xuất phát, thì độ dài của một năm sẽ tăng hoặc giảm vài phút từ năm này sang năm khác.

Bảng dưới đây cho thấy khoảng thời gian giữa 2 lần Hạ chí tháng 6 trong vòng 5 năm. Bước nhảy vọt lớn nhất trong một năm được thể hiện ở đây là từ năm 2025 đến năm 2026, đó là việc giảm khoảng 10 phút.