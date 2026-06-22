Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Người Việt vừa trải qua đêm ngắn nhất 2026: Sẽ có chuyện lạ vào ngày Hạ chí 2027

Cao An Biên
Cao An Biên
Người Việt vừa trải qua đêm ngắn nhất, ngày dài nhất 21.6 khi đón ngày Hạ chí 2026. Lần Hạ chí tiếp theo 2027 sẽ có điều 'kỳ lạ', đó là gì?

Đúng 15 giờ 24 phút ngày 21.6, người Việt chính thức đón Hạ chí 2026. Ở Bắc bán cầu trong đó có Việt Nam, ngày có điểm Hạ chí đánh dấu đêm ngắn nhất và ngày dài nhất trong năm.

Người Việt vừa trải qua đêm ngắn nhất 2026: Chuyện lạ gì vào ngày Hạ chí 2027? - Ảnh 1.

Người Việt vừa trải qua đêm ngắn nhất 2026 vì Hạ chí

ẢNH: CAO KỲ NHÂN

Timeanddate.com cho biết tính từ ngày Hạ chí tháng 6.2025 đến ngày Hạ chí tháng 6.2026 kéo dài 365 ngày, 5 giờ và 42 phút. Trong khi đó, tính từ ngày Hạ chí tháng 6.2026 đến ngày Hạ chí tháng 6.2027 lại kéo dài 365 ngày, 5 giờ, 46 phút.

Như vậy, lần Hạ chí tiếp theo 2027 cũng rơi vào ngày 21.6, nhưng không phải theo 15 giờ 24 phút như ngày Hạ chí 2026. Theo chuyên gia, trên thực tế, ngày này thay đổi mỗi năm, không cố định, lý giải thế nào?

Chuyện gì đang xảy ra?

Các nhà nghiên cứu cho biết nếu nhìn đến Hạ chí 2027, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn, khi tính từ ngày Hạ chí tháng 6.2026 đến ngày Hạ chí tháng 6.2027, 1 năm dài 365 ngày, 5 giờ, 46 phút. Năm nay không dài bằng năm ngoái, mà dài hơn khoảng 4 phút. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Theo chuyên gia, việc xác định độ dài của 1 năm nhiệt đới (năm mặt trời, năm thiên văn) là một việc khá phức tạp. Trước hết, điều đó phụ thuộc vào việc chúng ta chọn điểm chí hoặc điểm phân nào làm điểm xuất phát.

Điều này liên quan đến thực tế là quỹ đạo của trái đất không hoàn toàn là hình tròn với mặt trời nằm chính xác ở tâm. Thay vào đó, nó hơi hình elip, có nghĩa là nó là một hình tròn hơi bị bóp méo và mặt trời nằm hơi lệch tâm một chút.

Người Việt vừa trải qua đêm ngắn nhất 2026: Chuyện lạ gì vào ngày Hạ chí 2027? - Ảnh 2.

Năm nay dài hơn năm ngoái khoảng 4 phút, vì sao vậy?

ẢNH: CAO KỲ NHÂN

Sau đó, nếu chúng ta xem xét trong thời gian dài, chúng ta cần phải nhìn hình dạng quỹ đạo của trái đất và độ nghiêng trục của nó thay đổi chậm như thế nào, theo những chu kỳ phức tạp kéo dài hàng nghìn năm.

Để giải quyết những khó khăn này, năm nhiệt đới thường được đưa ra dưới dạng giá trị trung bình. Nhưng nếu chúng ta giữ nguyên điểm chí hoặc điểm phân làm điểm xuất phát, thì độ dài của một năm sẽ tăng hoặc giảm vài phút từ năm này sang năm khác.

Bảng dưới đây cho thấy khoảng thời gian giữa 2 lần Hạ chí tháng 6 trong vòng 5 năm. Bước nhảy vọt lớn nhất trong một năm được thể hiện ở đây là từ năm 2025 đến năm 2026, đó là việc giảm khoảng 10 phút.

Người Việt vừa trải qua đêm ngắn nhất 2026: Chuyện lạ gì vào ngày Hạ chí 2027? - Ảnh 3.

Giờ trong bảng là giờ phối hợp quốc tế (UTC)

ẢNH: TIMEANDDATE.COM

 

Tin liên quan

Mặt trời giả xuất hiện ở Việt Nam đúng ngày hạ chí: Báo hiệu điều gì?

Mặt trời giả xuất hiện ở Việt Nam đúng ngày hạ chí: Báo hiệu điều gì?

Hạ chí 21.6 hôm qua, nhiều người bất ngờ nhìn thấy hiện tượng mặt trời giả từ núi Bà Đen (Tây Ninh). Nguyên nhân của hiện tượng này là gì?

Ngày mai có mặt trời lúc nửa đêm: Hạ chí 21.6 mang tới ngày dài nhất 2026

15 giờ 24 phút hôm nay 21.6 bắt đầu Hạ chí: Vì sao phải chờ đến năm 2203?

Khám phá thêm chủ đề

hạ chí đêm ngắn nhất 2026 hạ chí 2026 hạ chí là gì hôm nay là ngày gì hạ chí 2027 ngày dài nhất 2026

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận