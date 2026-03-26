Người xây nhà ‘toát mồ hôi hột’ vì giá vật liệu leo thang

Giá vật liệu xây dựng tăng theo tháng từ cuối năm 2025 đến nay và tăng vọt trong 1 tháng trở lại đây do biến động giá xăng dầu vì xung đột tại Trung Đông, không chỉ khiến các doanh nghiệp xây dựng mà hộ gia đình xây nhà điêu đứng.

Theo phản ánh, giá thép 10 thời điểm trước tết chỉ khoảng 90.000 đồng/cây, thép 12 là 133.000 đồng/cây, thép 14 là 185.000 đồng/cây. Cuối tháng 2, giá đặt trước đã tăng với thép 10 là 103.000 đồng/cây, thép 12 là 156.000 đồng/cây, thép 14 là 214.000 đồng/cây.

Tới đầu tháng 3, tại Hà Nội, giá thép 10 đã lên 117.000 đồng/cây, thép 12 là 170.000 đồng/cây, thép 14 là 238.000 đồng/cây... Tính trung bình giá sắt thép, xi măng, cát... đã tăng 10 - 20%.

Chia sẻ trên một diễn đàn kinh nghiệm xây nhà, một người có tên N.M cho biết đã ký hợp đồng trọn gói 1,2 tỉ đồng để sang năm 2026 tiến hành thi công xây nhà. Nhưng đến tháng 2, chủ thầu nhắn chi phí vật liệu tăng nên cần hỗ trợ phụ phí, khiến anh loay hoay không biết mức hỗ trợ nào là hợp lý để tránh đội chi phí quá cao. Nếu không hỗ trợ thì sợ trong quá trình xây nhà, chủ thầu dùng vật liệu xây dựng không đảm bảo.

Anh Lê Mỹ, một chủ thầu xây dựng cho biết thông thường giá vật liệu tăng 10 - 20% thì đơn giá xây dựng sẽ tăng thêm 4 - 5%. Ví dụ, dự toán xây dựng một ngôi nhà 2 tầng 1 tum hết 1,8 tỉ đồng vào đầu năm, nhưng tới tháng 3 mới động thổ xây dựng thì với giá vật liệu hiện nay và đơn giá thi công tăng, giá xây trong thực tế sẽ đội thêm 10 - 15% nữa, tăng thêm ít nhất 200 - 300 triệu, lên 2,1 tỉ đồng.

“Nếu chủ nhà ký hợp đồng trọn gói từ trước khi giá vật liệu tăng, thì chủ thầu cũng phải bấm bụng làm theo hợp đồng, chấp nhận bù giá. Trong hợp đồng mà có điều khoản biến động giá dưới 10% được điều chỉnh thì chủ nhà và chủ thầu cùng chia sẻ với nhau, cũng đỡ thiệt thòi cho cả hai bên”, anh Lê Mỹ nói.

Giá vật liệu chênh lệch giữa các địa phương cũng rất lớn, đơn cử giá bê tông đổ tại Thạch Thất (Hà Nội) hiện là 1,43 triệu đồng/m3, trong khi tại Hải Phòng báo giá là 1,78 triệu đồng/m3, khiến áp lực với người xây nhà tại nhiều khu vực càng tăng cao.

Nhà thầu xây dựng cũng "méo mặt"

Không chỉ người xây nhà, nhiều nhà thầu xây dựng công trình giao thông cũng đang méo mặt khi giá vật liệu xây dựng tăng phi mã. Giá dầu nhiên liệu chủ yếu phục vụ thi công tại thời điểm tháng 1.2026 là khoảng 17.629 đồng/lít, hiện nay đã tăng lên trên 30.230 đồng/lít (chưa bao gồm cước vận chuyển tới công trình), tương đương mức tăng lên đến 72% so với đầu năm.

Theo ông Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI), đây là mức tăng đột biến, vượt xa các dự báo và kịch bản rủi ro thông thường đối với các dự án.

Phản ánh của các nhà thầu cho hay, nguồn cung tại một số địa phương không đáp ứng đủ nhu cầu thi công (một dự án điển hình tiêu thụ trung bình khoảng 150.000 lít/ngày) do một số cửa hàng xăng dầu từ chối bán cho nhà thầu theo hình thức mua số lượng lớn (bằng thùng phuy/xe téc nhỏ) để phục vụ máy móc thi công.

Đặc biệt, tại khu vực phía nam, giá nguyên vật liệu xây dựng đang tăng cao, có hiện tượng các mỏ không bán trực tiếp cho các nhà thầu theo thông báo giá địa phương mà lại bán cho các công ty trung gian để tăng giá từ khoảng 1,3 - 1,5 lần so với công bố giá địa phương.

Nhiều địa phương còn chậm so với diễn biến thực tế của thị trường. Đơn cử, đến ngày 17.3, vật liệu cấp phối đá dăm mức giá thực tế đang là 460.000 đồng/m3 nhưng công bố giá địa phương chỉ là 333.345 đồng/m3 (chênh lệch tới 126.655 đồng/m3); đá bê tông ximăng 1×2 có mức chênh lệch lên tới 269.170 đồng/m3 so với giá công bố (giá thực tế 674.250 đồng/m3 nhưng giá công bố địa phương chỉ là 405.080 đồng/m3).

"Hầu hết các hợp đồng thi công hiện hành được ký kết trên cơ sở đơn giá cố định hoặc đơn giá ghi nhận tại thời điểm lập dự án, không lường trước được biến động bất thường này, dẫn đến nguy cơ cao vượt tổng mức đầu tư phê duyệt. Nhiều mũi thi công buộc phải dừng hoặc thi công cầm chừng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu rút ngắn tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm quốc gia", ông Chủng đánh giá.

VARSI cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố, đặc biệt tại khu vực phía nam, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát thị trường vật liệu xây dựng; có giải pháp bình ổn giá, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, nâng giá bất hợp lý, ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của các dự án.