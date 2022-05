Ngưỡng mộ chàng trai thuyết phục bố mẹ 'check-in' nhiều tỉnh thành

Chuyến đi kéo dài 10 ngày qua nhiều địa danh như: Đà Nẵng, Hội An, Huế… Bí quyết thuyết phục bố mẹ đi chơi xa mà anh chia sẻ nhận được nhiều “tim” từ cộng đồng mạng.

Tìm đủ mọi cách thuyết phục

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhân vật chính trong câu chuyện trên là anh Trịnh Nam Thái (31 tuổi, ở Q.Thanh Xuân, Hà Nội). Anh cùng bố mẹ ruột và bố mẹ vợ đã có chuyến du lịch ý nghĩa. Anh cho biết, chuyến đi cùng gia đình là dịp để cả nhà gắn kết nhau nhiều hơn. Anh đã chủ động thông báo kế hoạch đưa bố mẹ đi chơi khoảng 6 tháng trước.

Theo tiết lộ, anh tâm sự chân thành với bố mẹ về tình trạng tài chính và kế hoạch rõ nét để họ hiểu dù kiếm tiền vất vả nhưng anh hạnh phúc khi có cơ hội đi du lịch cùng gia đình. “Tôi luôn có quan điểm, đam mê của con là niềm tự hào của bố mẹ. Đam mê của vợ chồng tôi là đi du lịch nên muốn đưa bố mẹ đi cùng để hiểu cuộc sống của các con. Ngoài ra tôi cũng muốn tạo gắn kết các thành viên trong gia đình, giúp bố mẹ có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và hưởng thụ cuộc sống”, anh kể.

Cũng theo anh, vì nhiều lý do như: sợ tốn tiền, sợ mệt do di chuyển, không thấy thú vị nên lúc đầu bố mẹ không đồng ý đi. Khoảng thời gian dài, anh tìm mọi cách thuyết phục để gia đình đến không gian mới, dễ dàng tâm sự với nhau. “Tôi bảo với bố mẹ sẽ hạn chế quãng đường di chuyển mệt mỏi, ít đồ đạc, chọn điểm đến phù hợp với thể trạng của các thành viên. Tôi coi chuyến đi này không phải trách nhiệm mà đó là tình yêu với gia đình. Cài cắm từ 6 tháng trước, từ sở thích của bố mẹ sẽ gợi ý địa điểm, nói người quen đã từng đi đến điểm này, điểm kia để bố mẹ tò mò. Lúc đầu, bố ruột tôi nhất quyết không đi tôi đã nhờ ông nội, bà ngoại cùng nói giúp. May mắn cả nhà cũng có chuyến đi tuyệt vời”, anh cho hay.





Tạo thêm ước mơ du lịch cho 2 bà mẹ

Vợ chồng anh Thái cùng bố mẹ hai bên đã tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ, cùng những bức ảnh kỷ niệm được lưu lại, những nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt vợ chồng anh và bố mẹ. “Đây không phải là chuyến đi đầu tiên nhưng là chuyến đi đặc biệt. Trước tôi cũng đưa bố mẹ đi Thái Lan nhưng lần đó tôi không có thời gian để ý đến bố mẹ nhiều, lần này đến những địa điểm tôi đã từng đến nên tôi toàn tâm toàn ý lo từng chỗ ăn, chỗ nghỉ, chỗ vui chơi”, anh tâm sự.

Bà Phạm Thị Thanh Nga (55 tuổi, mẹ vợ anh Thái) thích thú khi được tham quan, khám phá những địa điểm đẹp ở Việt Nam. “Những tỉnh thành đó lần đầu tiên được đi, được nghỉ ngơi, thư giãn. Chuyến đi khác hẳn cuộc sống thường ngày của tôi khi ở Hà Nội, mọi người tất bật làm việc, không có nhiều thời gian vui chơi. Thấy con kêu đi du lịch cùng lúc đầu tôi cũng ngại nhưng sau nghĩ có cơ hội đi cùng các con nên đồng ý”, bà nói. Bà Nguyễn Thị Gái (61 tuổi, mẹ ruột anh Thái) chia sẻ trước đây bà chưa từng nghĩ tới việc đi du lịch. Trong những địa điểm cả nhà đến bà thích nhất Đà Nẵng vì có biển, núi, khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Chuyến đi tạo cho bà có ước mơ được đi khắp Việt Nam.

“Tôi muốn nói lời cảm ơn các con vì đã biết suy nghĩ cho bố mẹ. Trước vì điều kiện kinh tế gia đình, sức khỏe hạn chế nên chưa từng nghĩ sẽ đi chơi xa, trải nghiệm các vùng miền. Tôi xem mấy địa danh trên video con tôi quay thấy cũng bình thường nhưng đến tận nơi mới thực sự thích vì không gian, thiên nhiên khác hẳn nơi tôi sống. Các con lo từng bữa ăn, chỗ nghỉ nên những ngày đó tôi bỏ hết những lo nghĩ về cuộc sống hằng ngày, tự cảm nhận mọi thứ một cách thoải mái”, bà Gái bày tỏ.