Nguy cơ Gaza chìm sâu trong hỗn loạn

Đài Al Jazeera ngày 30.5 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo mạnh mẽ về việc Israel thiếu chiến lược hậu chiến, khiến Gaza có nguy cơ rơi vào tình trạng vô pháp luật, hỗn loạn và lực lượng Hamas quay lại. Phát biểu với báo giới khi đang công du Moldova, nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Israel đã "thành công thực sự" trong nỗ lực triệt tiêu năng lực quân sự của Hamas và buộc phải có kế hoạch khôi phục an ninh, quản lý tại Gaza.

Hình ảnh ngày 30.5 cho thấy xe tăng của Israel hoạt động ở Gaza

AFP

"Ống thở của Hamas"

Israel chưa lập tức bình luận về phát biểu của ông Blinken, nhưng trước nay luôn khẳng định mục tiêu "loại trừ hoàn toàn" Hamas ở Gaza và từ chối trao quyền cho Nhà nước Palestine. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố đã kiểm soát vùng đệm phía nam Gaza giáp biên giới Ai Cập. "Hành lang Philadelphi đóng vai trò là ống thở của Hamas, thường được dùng để tuồn vũ khí vào Gaza", phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari cho hay, đề cập hành lang dài 14 km dọc biên giới Gaza - Ai Cập, biên giới trên bộ duy nhất ở Gaza mà Israel trước đó chưa kiểm soát trực tiếp.

Trong ngày 29.5, Israel tiếp tục điều xe tăng vào TP.Rafah, bất chấp phán quyết của Tòa Công lý quốc tế. Người dân Rafah cho hay xe tăng của Israel tiến vào các khu vực Tel Al-Sultan và Yibna trước khi rút về vùng đệm gần biên giới Ai Cập, thay vì ở lại như trong các cuộc tấn công khác. Tờ The New York Times hôm qua dẫn lời Cố vấn An ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi dự báo các hoạt động quân sự của nước này ở Gaza sẽ kéo dài ít nhất đến cuối năm nay. Ông Hanegbi dường như bác bỏ ý kiến cho rằng xung đột có thể kết thúc sau chiến dịch ở Rafah.

Nhà cửa của người dân tại Gaza bị phá hủy

Reuters

Thảm họa nhân đạo

Kể từ khi Israel tiến hành chiến dịch trên bộ tại Rafah, lượng hàng viện trợ nhân đạo tại Gaza đã giảm đến 2/3, theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của LHQ, tổ chức luôn cảnh báo về nguy cơ nạn đói ở vùng này. Kể từ ngày 7.5, trung bình mỗi ngày có 58 xe tải viện trợ đến Gaza, so với 176 chuyến/ngày trong giai đoạn từ ngày 1.4 - 6.5. LHQ cho biết Gaza cần 500 xe tải hàng viện trợ và các hàng hóa khác mỗi ngày. Theo OCHA, viện trợ giảm do việc đóng cửa khẩu Rafah, không thể lấy hàng an toàn và ổn định từ cửa khẩu Kerem Shalom và việc cung cấp hạn chế tại các cửa khẩu khác.

Trong diễn biến liên quan, AFP ngày 30.5 dẫn lời Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tổ chức hội nghị hòa bình để giải quyết xung đột Hamas - Israel. "Trung Đông là vùng đất có nhiều triển vọng phát triển, nhưng chiến tranh vẫn đang hoành hành ở đó. Chiến sự không nên tiếp tục vô thời hạn. Công lý không nên vắng mặt mãi mãi", ông phát biểu tại cuộc họp Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - Các nước Ả Rập tại Bắc Kinh hôm qua. Cũng tại cuộc họp, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi kêu gọi cộng đồng quốc tế đảm bảo cho người dân Palestine tại Gaza không còn phải rời bỏ nhà cửa, cung cấp viện trợ nhân đạo lâu dài tại đây và chấm dứt xung đột.