Quân đội Israel giành được quyền kiểm soát toàn bộ biên giới của Gaza giáp Ai Cập?

Trong một cuộc họp báo trên truyền hình, trưởng phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari tuyên bố các lực lượng Israel đã giành được quyền kiểm soát "hoạt động" đối với "Hành lang Philadelphia", tức là hành lang dài 14 km dọc theo biên giới duy nhất của Dải Gaza với Ai Cập, theo Reuters.



"Hành lang Philadelphi đóng vai trò là đường cung cấp oxy cho Hamas, thường xuyên được Hamas sử dụng để tuồn vũ khí vào Dải Gaza", ông Hagari khẳng định, nhưng không nói rõ việc kiểm soát "hoạt động" là gì.

Binh sĩ Israel hoạt động ở thành phố Rafah thuộc miền nam Gaza, trong ảnh do Lực lượng Phòng vệ Israel công bố hôm 29.5 IDF

Biên giới với Ai Cập dọc theo rìa phía nam là biên giới đất liền duy nhất của Dải Gaza mà Israel không trực tiếp kiểm soát trước đó. Việc kiểm soát Hành lang Philadelphia trao cho Israel quyền hành đối với toàn bộ biên giới đất liền của Gaza, theo Reuters.

Trước đó, Israel ngày 29.5 đã điều xe tăng tấn công thành phố Rafah thuộc miền nam Gaza. Những chiếc xe tăng Israel đã tiến vào trung tâm Rafah lần đầu tiên hôm 28.5, bất chấp lệnh của Tòa án Công lý quốc tế yêu cầu dừng ngay lập tức cuộc tấn công vào thành phố này, theo Reuters.

Cũng trong ngày 29.5, Cố vấn an ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi dường như bác bỏ ý kiến cho rằng xung đột có thể kết thúc sau cuộc tấn công quân sự chống lại Hamas ở Rafah, khi cho hay ông dự kiến các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất là đến cuối năm nay, theo tờ The New York Times.

"Chúng tôi dự kiến cần thêm 7 tháng chiến đấu nữa để củng cố thành tích của mình và hiện thực hóa điều chúng tôi đã xác định là hủy diệt khả năng quản lý và quân sự của Hamas và Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine", ông Hanegbi cho hay trong một cuộc phỏng vấn trên Đài Kan của Israel.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Hamas cũng như Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine đối với phát ngôn của ông Hanegbi.