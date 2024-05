Israel tấn công Gaza bất chấp phán quyết của tòa quốc tế

Khắp Gaza bị tấn công

Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) ngày 24.5 ra phán quyết yêu cầu Israel dừng các hoạt động quân sự tại TP.Rafah có thể gây ảnh hưởng việc trú ẩn của dân thường tại thành phố.

Khói đen bốc lên sau một cuộc không kích của Israel tại Rafah hôm 24.5 Reuters

Theo tờ The Times of Israel, các quan chức Israel cho rằng phán quyết của tòa án LHQ không cấm hoàn toàn việc tấn công và vẫn chừa đường cho một số hoạt động tại Rafah. Cố vấn an ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi lập luận rằng tòa án yêu cầu Tel Aviv không phạm tội diệt chủng tại Rafah.

"Chúng tôi đã không và sẽ không phạm tội diệt chủng. Theo luật quốc tế, chúng tôi có quyền tự vệ và bằng chứng là tòa án không ngăn cản chúng tôi tiếp tục tự vệ", ông Hanegbi nói về việc tiếp tục chiến dịch Rafah.

Tòa án Thế giới ra lệnh cho Israel ngừng tấn công Rafah

Phán quyết của ICJ mang tính ràng buộc nhưng thiếu cơ chế để thực thi. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X (tên cũ là Twitter), Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng Francesca Albanese cho rằng Israel sẽ không dừng lại cho đến khi bị quốc tế bắt buộc. Bà kêu gọi các nước thành viên ICJ áp đặt lệnh trừng phạt, cấm vận vũ khí và đình chỉ quan hệ chính trị - ngoại giao với Israel cho đến khi cuộc tấn công Rafah dừng lại.

Trong ngày 25.5 và sáng 26.5, quân đội Israel tiến hành các cuộc không kích trên khắp Dải Gaza trong khi binh sĩ nước này giao tranh với các tay súng Palestine trên bộ. Theo AFP, các cuộc không kích và pháo kích diễn ra tại Rafah, TP.Deir al-Balah ở miền trung, TP.Gaza và khu tị nạn Jabalia ở miền bắc. Lực lượng quân sự của Hamas thông báo đã bắt được binh sĩ Israel trong một cuộc phục kích ở Jabalia trong ngày 25.5 nhưng quân đội Israel sau đó bác bỏ thông tin này.

Israel muốn khôi phục đàm phán

Chiến sự tiếp diễn trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại Dải Gaza ngày càng tồi tệ và LHQ đã cảnh báo về nạn đói tại vùng đất này. Quân đội Israel tiến vào Rafah từ đầu tháng 5, chiếm giữ và đóng cửa cửa khẩu Rafah nối với Ai Cập. Kể từ đó, một số lô hàng thực phẩm đã bị mắc kẹt tại biên giới và bắt đầu bị hỏng, theo Reuters.

Hamas tuyên bố bắt được binh sĩ Israel ở Gaza

Ngày 24.5, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden và đồng ý cho hàng viện trợ di chuyển qua cửa khẩu Kerem Shalom, cách cửa khẩu Rafah khoảng 4 km về phía nam. Ông Khaled Zayed, lãnh đạo Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập tại Bắc Sinai, hôm qua cho hay khoảng 200 xe tải chở hàng viện trợ, gồm 4 xe chở nhiên liệu, dự kiến đi vào Gaza qua cửa khẩu Kerem Shalom trong ngày.

Trong khi đó, việc khôi phục đàm phán ngừng bắn và trả tự do cho các con tin vẫn còn là một dấu hỏi. Sau khi lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad David Barnea trở về từ cuộc gặp với các đại diện của Mỹ và Qatar ngày 25.5. Tờ The Times of Israel dẫn lời một quan chức cấp cao Israel cho biết việc đàm phán sẽ được khôi phục trong tuần này với những đề xuất mới do Ai Cập, Qatar đưa ra với sự tham gia tích cực của Mỹ. Tuy nhiên, Đài Al-Jazeera dẫn lời quan chức cấp cao Osama Hamdan của Hamas cho biết chưa được thông báo gì về việc khôi phục đàm phán. Tại Tel Aviv và nhiều thành phố khác trên khắp Israel trong cuối tuần qua, hàng ngàn người dân đã xuống đường biểu tình phản đối chính phủ và yêu cầu nhanh chóng tìm cách đưa các con tin về nước. Họ còn kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chức và tổ chức bầu cử mới. Xô xát đã xảy ra giữa người biểu tình và cảnh sát, dẫn đến việc một số người bị bắt giữ. Ước tính còn 121 con tin bị giam giữ tại Dải Gaza và một số người có thể không còn sống.