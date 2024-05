Tòa án Thế giới ra lệnh cho Israel ngừng tấn công Rafah

Tòa án tối cao của Liên Hiệp Quốc đã ra lệnh cho Israel ngừng ngay lập tức cuộc tấn công quân sự vào Rafah ở miền nam Gaza. Đây là phán quyết khẩn cấp mang tính bước ngoặt được đưa ra trong vụ kiện Nam Phi cáo buộc Israel tội diệt chủng.

Tòa án Công lý Quốc tế, còn được gọi là Tòa án Thế giới, không có phương tiện để thực thi lệnh của mình. Tuy nhiên, quyết định này là một dấu hiệu rõ ràng về sự cô lập toàn cầu ngày càng tăng nhằm vào Israel, liên quan đến chiến dịch tàn khốc ở Gaza.

Đặc biệt là kể từ khi nước này bắt đầu cuộc tấn công vào Rafah trong tháng 5, mặc cho lời can ngăn từ nhiều đồng minh, kể cả Mỹ.

Hôm 24.5, Chủ tịch Tòa án Thế giới Nawaf Salam cho biết các điều kiện ở vùng đất của người Palestine đã chuyển biến hơn nữa kể từ lần cuối cùng tòa án ra lệnh cho Israel thực hiện các bước để cải thiện khu vực này.

“Tòa án không tin rằng những nỗ lực sơ tán và các biện pháp liên quan mà Israel khẳng định đã thực hiện nhằm tăng cường an ninh cho dân thường ở Dải Gaza - mà đặc biệt là những người mới di tản khỏi tỉnh Rafah - là đủ để giảm bớt nguy cơ to lớn mà người dân Palestine phải đối mặt do cuộc tấn công quân sự ở Rafah”.

Các tàu cung cấp viện trợ cho người Palestine thông qua một bến tàu mới do Mỹ xây dựng ở Ashdod (Israel), ngày 25.5.2024 REUTERS

Israel đã phát động cuộc chiến trên không và trên bộ ở Gaza sau khi các tay súng Hamas xông vào miền nam Israel vào năm ngoái. Theo thống kê của Israel, Hamas đã giết chết khoảng 1.200 người và bắt giữ hơn 250 con tin.

Bộ Y tế Gaza cho biết tính đến nay hơn 35.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel.

Theo Israel, Rafah đang đóng vai trò là thành trì của hàng ngàn chiến binh và chỉ huy cấp cao của Hamas. Israel bắt đầu cuộc tấn công bằng xe bọc thép vào thành phố vào đầu tháng 5, buộc hàng trăm ngàn người Palestine phải chạy trốn.

Rafah đã trở thành nơi nương náu cho khoảng một nửa trong tổng dân số 2,3 triệu người của Gaza. Nơi đây cũng nằm trên con đường chính để nhận viện trợ. Các tổ chức quốc tế cho rằng hoạt động của Israel đã cắt đứt Gaza khỏi nguồn viện trợ và làm tăng nguy cơ xảy ra nạn đói.

Tòa án Thế giới đã ra lệnh cho Israel mở cửa khẩu Rafah, nằm giữa Ai Cập và Gaza, để cho phép viện trợ nhân đạo. Israel cũng phải cung cấp quyền tiếp cận cho các nhà điều tra và báo cáo lại tiến độ của mình trong vòng một tháng.

Bộ phận quan hệ quốc tế của Nam Phi hoan nghênh phán quyết này là “đột phá”, nói rằng đây là lần đầu tiên “đề cập rõ ràng đến việc Israel ngừng hành động quân sự ở bất kỳ khu vực nào ở Gaza”.

Israel đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc diệt chủng của vụ án Nam Phi là vô căn cứ. Nước này lập luận rằng hoạt động của mình chỉ để tự vệ và nhắm vào các chiến binh Hamas.

Trước quyết định hôm 24.5, một phát ngôn viên của chính phủ Israel nói rằng “không có quyền lực nào trên Trái đất có thể ngăn cản Israel bảo vệ công dân của mình và truy đuổi Hamas ở Gaza”.