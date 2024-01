Nguy cơ xung đột lan khỏi Gaza

Hôm qua, AFP dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao ở Li Băng tiết lộ ông al-Aruri và các cận vệ đã tử vong trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái do Israel tổ chức ở thủ đô Beirut của Li Băng ngày 2.1.

Các cụm khói đen bốc lên từ hướng TP.Khan Younis ngày 3.1Ảnh: AFP

Cáo buộc leo thang sau vụ ám sát

Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ban đầu không bình luận trực tiếp về vụ ám sát, nhưng sau đó nhấn mạnh quân đội nước này đang trong tình trạng cảnh giác vô cùng cao độ về mọi mặt. "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống", chuẩn đô đốc Hagari cho biết.

Trước đó, Israel thường xuyên công bố danh tính các chỉ huy và quan chức của chính quyền Hamas bị lực lượng nước này tiêu diệt trong quá trình triển khai chiến dịch quân sự ở Gaza. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ ám sát ông al-Aruri đánh dấu tổn thất lớn nhất cho hàng ngũ chỉ huy của Hamas.

Phó thủ lĩnh al-Aruri là người sáng lập Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam, nhánh quân sự của Hamas ở Gaza. Cái chết của ông xảy ra trong vụ tấn công đầu tiên nhằm vào thủ đô Beirut của Li Băng kể từ khi cuộc xung đột Hamas - Israel bắt đầu từ ngày 7.10.2023.

Thủ tướng Li Băng Najib Mikati lên án vụ ám sát trên, mà theo ông là nhằm lôi kéo Li Băng vào cuộc xung đột, trong khi Iran gọi đây là chiến dịch của những kẻ hèn nhát. Thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh của Hamas gọi cái chết của người phó là tử vì đạo, và không ai có thể đánh bại được Hamas.

Đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cũng xác nhận Israel đã tổ chức vụ tấn công ở thủ đô Beirut, và chính quyền Tổng thống Joe Biden không hề được báo trước về chiến dịch này. Vụ tấn công càng làm gia tăng lo ngại rằng cuộc xung đột gần 3 tháng ở Gaza có thể lan rộng sang tầm khu vực.

Đồng minh Hezbollah ở Li Băng tuyên bố sẽ trừng trị thế lực đứng sau vụ ám sát ông al-Aruri và gọi vụ tấn công vào Li Băng là "diễn tiến nguy hiểm".

Chiến sự tiếp tục ác liệt ở nam Gaza

Trong lúc đó, những hình ảnh mới nhất từ Dải Gaza cho thấy Israel hôm qua vẫn tiếp tục chiến dịch tấn công vào miền nam Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho hay chiến dịch quân sự ở miền nam Gaza, cụ thể là xung quanh TP.Khan Younis, tập trung vào những khu vực được cho nằm bên trên hệ thống đường hầm đang che giấu các thủ lĩnh khác của Hamas, theo Reuters.

Bất đồng hiện diễn ra giữa chính quyền Washington và các bộ trưởng cực hữu của Israel, những người đang kêu gọi xây lại các khu định cư của người Do Thái ở Gaza và di dời dân Palestine ở đây đến miền nam Li Băng. Báo The Hill đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ trích xuất trên của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel, hai quan chức cấp cao của nội các Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Trang Zman Yisrael đưa tin các quan chức Israel đang thảo luận với Congo và các quốc gia khác về kế hoạch tiếp nhận dân Palestine ở Gaza sau khi cuộc xung đột kết thúc. Zman Yisrael cũng dẫn lời Bộ trưởng Tình báo Israel Gila Gamliel vận động cho sự di dời dân thường ở Gaza. "Vào thời điểm mọi thứ kết thúc… sẽ không có việc làm, và 60% diện tích đất đai nông nghiệp ở Gaza sẽ trở thành các vùng đệm an ninh", theo Bộ trưởng Gamliel.

Trước khi có tin về vụ ám sát ông al-Arouri, Hamas khẳng định sẽ không thả thêm con tin trừ phi các bên đồng ý tuân thủ yêu cầu của lực lượng này. Thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh đã yêu cầu Israel chấm dứt mọi hành động quân sự trước khi muốn ngừng bắn. Tuy nhiên, hiện Hamas khép lại mọi cơ hội đàm phán và không loại trừ lực lượng này đang lên kế hoạch mới với các đồng minh.

